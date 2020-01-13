جنبلاط: ابلغت جميل السيد لانه اصبح ممن يشكلون حكومات بأن وليد عساف هو مرشح الدروز

وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء الى عين التينة، للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبعد اللقاء صرح جنبلاط قائلا انه كان يستمع بالامس الى كلمة امين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ حول الاحداث الاخيرة بعد مقتل ​اللواء​ ​قاسم سليماني​، وقد وردت عبارة في كلمته ان البعض في ​لبنان​ يتسخدم كلمة “ممانعة” لتسخيف ​المقاومة​، ونحن لم نكن في اي لحظة من لحظات تاريخنا المقاوم من ايام ​كمال جنبلاط​ نسخف المقاومة، وقد اصبحت كلمة “ممانعة” دارجة كما كان في السابق مصطلع “قمة الصمود والتصدي”، واذا اعتبرت هذه الكلمة اساءة الى جمهور المقاومة فانني اسحبها، فليتفهم السيد حسن انني لم اعد افهم من هو الممانع ومن هو ليس ممانع فقط للملاحظة الجوهرية”.









ولفت جنبلاط الى انه لا يمكن للبلد ان يبقى في هذه الحالة من الانحدار، مشيرا الى أن الحراك بقي على المنوال نفسه أي يطالب بإسقاط الطبقة الحاكمة من دون ان يقدم آلية، وبقي يزداد الفراغ لذلك لا بد من حكومة ولكن قبل الوصول الى الحكومة هناك عراقيل من هنا لا بد من تصريف الأعمال.

واعتبر أنه اذا عاد الحريري فلا بد من الحد الأدنى من الانضباط في تصريف الأعمال ولاحقا نرى كيف تشكّل حكومة.

واكد أنه لا يمكن ان يستمر البلد في الانحدار، مشيرا الى أن الحراك اسقطنا سياسياً على الاقل، لكنه لم يقدم اي خطة بديلة وتصريف الاعمال بالنسبة لي بأهمية تشكيل الحكومة.

وعن الحكومة الجديدة وموقف الحزب التقدمي الاشتراكي منها قال: “الرئيس المكلف طلب مني صلة وصل، فكلفت رامي الريس وبما أن عنوان الحكومة كان تكنوقراط وأخصائيين وبما أننا في الحكومة السابقة كان لدينا الصناعة اقترحت الاستاذ وليد عساف ليكون وزيرا ثم اتصلت باللواء السيد واكدت له الموضوع لأنني عرفت انه أصبح ممن يشكلون حكومات، مضيفا: هناك اصول في تشكيل الحكومات وهناك فروع وقد اكدت ان مرشحي هو الاستاذ وليد عساف”.

وردا على سؤال قال: لقد استمعنا الى الكثير من انتقادات الثوار في كل المجالات وصوتهم عال ودقيق لكن المطلوب آلية انتقال، وأردف: “السلطة نُعتت بكل النعوت لكن لا بد من آلية تبدأ بقانون انتخاب جديد يقوم به المجلس الحالي او ندعو لانتخابات جديدة ويدخل الحراك والشعب يصوّت”.

وأشار الى اننا قلنا كحزب أننا لن نشارك ولكن لا يعني تحت شعار ان الحزب لن يشارك، هناك طائفة غير موجودة، مشددا على أنه لا يمكن شطب الدروز لأن الحزب لن يشارك.

واعتبر جنبلاط أن حكومة تصريف الأعمال هي بأهمية الحكومة الجديدة لأنها أنجزت الموازنة وتعطي أملا للأسواق ونخرج من هذه الدوامة.

واشار الى انه “كان يستمع بالامس الى كلمة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حول الاحداث الاخيرة بعد مقتل اللواء قاسم سليماني، وقد وردت عبارة في كلمته ان البعض في لبنان يتسخدم كلمة “ممانعة” لتسخيف المقاومة، ونحن لم نكن في اي لحظة من لحظات تاريخنا المقاوم من ايام كمال جنبلاط نسخف المقاومة، وقد اصبحت كلمة “ممانعة” دارجة كما كان في السابق مصطلح “قمة الصمود والتصدي”، واذا تعتبر هذه الكلمة اساءة الى جمهور المقاومة فانني اسحبها، فاليتفهم السيد حسن انني لم اعد افهم من هو الممانع ومن هو غير الممانع، فقط للملاحظة الجوهرية”.