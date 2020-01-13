لبنان يسدّد ما يتوجب عليه للأمم المتحدة بعد تعليق حقه في التصويت

أعلنت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي أن لبنان دفع ما يتوجب عليه للمنظمة الدولية بعد ثلاثة أيام من تعليق حقه في التصويت في جمعيتها العامة جراء تخلفه عن تسديدها.

وكتبت مدللي على تويتر “دفع لبنان الرسوم المتأخرة عليه لأيام عدة نتيجة الوضع الحالي في لبنان، وكل شيء عاد إلى طبيعته”، مضيفة “لم يعد لبنان يخضع للمادة 19”.









وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها”.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن سبع دول، بينها لبنان الذي يعاني من أشهر من إنهيار اقتصادي يُهدد مواطنيه في لقمة عيشهم ووظائفهم، خسرت حق التصويت لعدم تسديدها المساهمات اللازمة.