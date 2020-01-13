الليرة اللبنانية تهبط لأدنى مستوى أمام الدولار منذ ٢٠ عاما!

واصلت الليرة اللبنانية الهبوط لمستويات قياسية متدنية، وهبطت، الاثنين، أمام الدولار في السوق السوداء إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 20 عاما.

وسجل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في تعاملات السوق السوداء، الاثنين، 2525 ليرة للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى منذ اتفاق الطائف في 1989.









لكن سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، في التعاملات الرسمية (وفقا للسعر المحدد من قبل البنك المركزي) لا يزال عند مستوى 1.508 ليرة للدولار الواحد.

وقالت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله، إن استمرار هبوط الليرة لهذه المستويات القياسية المتدنية سيكون له انعكاسات خطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين وسيؤدي إلى مزيد من الفقر بعد انخفاض قيمة رواتب الموظفين بالليرة إلى أكثر من 65 بالمئة.

وفي السياق، نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ما تردد بشأن توجيه دعوة إلى البنوك اللبنانية لتحويل الودائع الدولارية الموجودة لديها إلى الليرة اللبنانية.

وقال سلامة في بيان صدر الأحد: “لم أذكر بأي لحظة أن المصارف يمكن أن تحول الودائع لديها التي هي بالدولارات إلى الليرة اللبنانية”.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 بسبب الفساد على مدى عقود ما حمل البلاد واحدا من أكبر أعباء الديون العامة في العالم.