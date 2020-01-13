هل أهدر حسان دياب فرصة انضمامه إلى نادي رؤساء الحكومة؟

دخل التكليف أسبوعه الرابع ولا شيء يشي بأن الرئيس المكلف حسان دياب سيقدم تشكيلة حكومية على الرغم من الكلام السابق على ولادة سريعة للحكومة في ظل تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد.

ماذا عن الأكثرية النيابية التي سمت دياب، ولماذا انقطع التواصل معه؟









منذ أن اتخذ الرئيس سعد الحريري قراره بعدم المشاركة في الحكومة العتيدة وتالياً اعتذاره عن الترشح لرئاسة الحكومة، اختارت الأكثرية النيابية المؤلفة من الثلاثي “التيار الوطني الحر”، وحركة “امل”، و”حزب الله” والحلفاء، الوزير السابق حسان دياب رئيساً مكلفاً تأليف حكومة إنقاذية في هذه الظروف البالغة التعقيد التي تعيشها البلاد.

دياب أعلن أنه سيؤلف حكومة اختصاصيين ولن يقبل بإعادة توزير أي وزير من حكومة تصريف الأعمال وكذلك رفضه مشاركة حزبيين في حكومته المنتظرة.

رضيت الأكثرية النيابية على مضض بشروط الوزير السابق وبعد سلسلة مشاورات معه تم التوافق على الخطوط العريضة لحكومة وتم أيضاً حسم توزيع الحقائب الوزارية على الكتل النيابية وإن كانت تلك الأخيرة لن تشارك بحزبيين وإنما بشخصيات مستقلة.

بري جاهر و”حزب الله” يراقب و”التيار” يقاطع

عند هذا الحد توقفت المشاورات لتتعقد الأمور داخلياً ومن دون إغفال التداعيات الكبيرة لعملية اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. والأهم من ذلك كله سكوت “حزب الله” وتجاهل أمينه العام السيد حسن نصرالله الحديث عن الشأن الحكومي في إطلالتين متتاليتين، وإن كان الحزب قد أعلن في أكثر من مناسبة بأنه “لا يفتش عن مكاسب أو عن حصص، وإنما يفتش عن أفضل وأسرع السُبل لوقف الانهيار وإنقاذ البلد، وذلك من خلال تشكيل حكومة موثوق بها، قادرة، إنقاذية، وهذا لمصلحة الجميع”. وأضاف أن “الحزب قدم تسهيلات وبذل جهوداً كبيرة لتسهيل ولادة الحكومة”. وان كانت أوساط الحزب لا تخفي خشيتها من تضييع فرصة تأليف حكومة انقاذية.

مصادر متابعة لعملية التأليف أكدت لـ”النهار” أن “دياب أصبح في مرحلة يجب أن يحسم أمره إما بالإسراع في التأليف من دون أي تضييع للوقت أو الاعتذار”، وتلفت تلك المصادر إلى ان “دياب لم يعد يتمتع بأكثرية نيابية لا مسيحية ولا سنية ولا شيعية وتالياً لم يعد مقبولاً لانجاز مهمة التأليف”.

وترى كذلك أنه “يجب أن تكون هناك استجابة لمطالب الكتل لا سيما أنها منحت الثقة عبر تسمية الرئيس المكلف”، اما في “حال عدم استطاعة الرئيس المكلف تلبية تلك المطالب فليس أمام دياب سوى الاعتذار”.

اما من رسم حدود التأليف فكان الرئيس بري حين أعلن صراحة رغبته بتوزير سياسيين، وفي السياق يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى لـ”النهار” أن “ما طرحه رئيس المجلس يجب أن ينظر اليه من الناحية الإيجابية”، وتابع “هناك نوع من البطء في التأليف بعد كان مؤملاً الإسراع بإنجاز المهمة، وأن طرح بري لحكومة مختلطة يجب الاخذ به، وانه لا يمكن حكومة أن لا تحظى بدعم الكتل البرلمانية ولا سيما في ظل التطورات الداخلية والخارجية، وأن القرارات التي سوف تتخذها الحكومة بحاجة لدعم القوى السياسية”، ولفت الى ان “لا إمكان لسحب التكليف”، ولكن “على الجميع التمتع بالحس الوطني وان لا احد يشكك في رئيس الحكومة المكلف الذي أعطيناه ثقتنا وان التواصل هو الأساس لا سيما أن الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد بحاجة لوجود حكومة في اسرع وقت”.

وفي المحصلة، لا ترغب الغالبية النيابية في الذهاب الى حكومة تصريف اعمال جديدة من خلال إسقاط حكومة دياب في البرلمان، وانها ترى في ذلك تعقيداً للامور وان الحل الأفضل هو الاعتذار”.

عباس الصباغ – النهار