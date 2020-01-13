من يدير البلاد؟ فراغ حكومي وسياسي يسرّع التحلّل

ما بين النقاش الدائر على جنس الحكومة تحت وطأة كباش حاد بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف من جهة، وبين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس من جهة اخرى حول الصيغة الحكومية المتنازع عليها بين تكنوقراط كما يطالب الرئيس المكلف، وسياسية كما يطالب رئيس الجمهورية، وتكنوسياسية كما يقبل رئيس المجلس، تذهب البلاد بخطوات متسارعة نحو مزيد من الانهيار والتحلل.









ولم يكن ينقص لتكتمل صورة التحلل الا السجال الناشب بين وزارتي المال والخارجية والمغتربين حول سداد مساهمة لبنان في الامم المتحدة، وسط تقاذف للمسؤوليات لم يدرك المسؤولون في الوزارتين حجم الخطيئة التي ارتكبوها في حق لبنان وسمعته، بسبب إهمال وتقاعس وعدم متابعة مسؤولة وواعية للملفات المطروحة.

وفي حين جددت الانتفاضة الشعبية زخمها في اتجاهات خرجت عن الطابع السلمي الذي اتسمت به شرارتها الاولى، لتنحو نحو اعمال تصادمية وعنفية لامست الحريات الشخصية، بدا السؤال مشروعا عمن يدير البلاد في عز أزمات سياسية واقتصادية ومالية ونقدية تضعها على قابي قوس من انفجار اجتماعي وشيك.

على الضفة السياسية، ورغم ان الدفة في يد فريق واحد بات يتحكم بالسلطة، لا تزال مشاورات التأليف تدور في حلقة المراوحة السلبية من دون تسجيل اي تقدم من شأنه ان يكسر الجمود ويفتح البلاد على أفق حل.

وفيما كشفت مصادر سياسية متابعة عن دخول سوري على خط التأليف، من خلال بروز دور لرموز تعود الى حقبة الوصاية، ما أعاد خلط أوراق التأليف، فظهرت مطالب جديدة لجهة شكل الحكومة، نقلت مصادر اخرى عن سفراء غربيين موقفا لافتا يدفع نحو تنويع الوجوه الحكومية وعدم اقتصار التشكيلة على اللون الواحد الذي زاد خطره، وزادت احتمالات رفضه دوليا لا سيما بعد مقتل قائد فيلق القدس الايراني ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.

وتنقل المصادر عن احد السفراء قوله ” كلما نقصت الألوان في الحكومة، زاد التضييق الدولي، وكلما زادت الألوان خف التضييق”، في اشارة الى انه كلما دخلت قوى سياسية الى الحكومة، خف التضييق الدولي عليها، في حين سيزيد اذا انحصرت التشكيلة بفريق سياسي واحد.

على المقلب المالي، لم تساعد اطلالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التلفزيونية في تخفيف حدة التشنج والضغط على الليرة او على المصارف، ما دفع سلامة الى طلب صلاحيات استثنائية من وزير المال تجيز له إصدار تعاميم، تشرّع التدابير التي تتخذها المصارف لجهة تعاطيها مع المودعين، داعيا إلى ضرورة تنظيم الإجراءات التي تتخذها المصارف وتوحيدها، بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعاً.

وكتاب سلامة الى وزير المال كان وجهه في الدرجة الاولى الى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري طالبا الصلاحيات عينها، بعدما تبين للحاكم ان مسؤولية الفوضى والعشوائية السائدة بين المصارف في تطبيق الاجراءات المتخذة قد ألقيت على عاتقه، وحُمل تبعات الأخطاء المرتكبة، كونها لم تصدر بتعاميم واضحة عن المصرف المركزي. كما ان الحاكم لم يخف استياءه من اداء المصارف التي استغلت غياب تعاميم تنظم التدابير غير القانونية التي فرضتها على اللبنانيين.

واستند الحاكم في كتابه على ” الظروف الإستثنائية الحالية التي حملت المصارف العاملة في لبنان على اتخاذ بعض التدابير الموقتة لجهة فرض قيود على بعض العمليات المصرفية وعلى التحاويل المصرفية إلى الخارج وعلى سحب الأوراق النقدية، خصوصا ان تطبيق هذه القيود أدى الى اجحاف بحقوق العملاء ولا سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين”.

ولكن ما الذي دفع الحاكم الى طلب الصلاحيات الاستثنائية من الحكومة، وهي حكومة مستقيلة، رغم الاستقلالية التي يتمتع بها والتي مَنحه إياها قانون النقد والتسليف؟

في الظروف الطبيعية، لا يحتاج الحاكم الى صلاحيات استثنائية، بل جل ما يحتاج اليه هو قرار المجلس المركزي. ولكن مع انتفاء قدرة هذا المجلس على الانعقاد بسبب عدم اكتمال نصابه نتيجة عدم تعيين نواب جدد للحاكم، لم تعد قرارات الحاكم والتعاميم الصادرة عنه مغطاة قانونا. وبات في حاجة الى تلك الصلاحيات الاستثنائية لتنظيم الفوضى الحاصلة، علما ان الحاكم اكد انه ليس في صدد اتخاذ إجراءات جديدة، لكنه في حاجة الى قوننة تعاميمه لئلا يفتح ثغرة تنفد منها المصارف لعدم تطبيق تلك التعاميم.

ولكن السؤال، هل يحق لحكومة تصريف اعمال منح المصرف المركزي صلاحيات استثنائية؟