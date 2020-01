بين الأجزاء الجديدة والأعمال الأصلية.. هذه أبرز المسلسلات المتوقعة من نتفلكس في 2020

يصاحب العام الجديد موجة جديدة من المحتوى، وتتمتع منصة نتفلكس Netflix بعدد كبير من المسلسلات الأصلية المتوقعة، منها مواسم جديدة من مسلسلات قديمة وكذلك مواد جديدة كلياً.

وكان 2019 قد شهد وصول عدة مسلسلات شيقة، مثل المسلسل الكارتوني ذي الحلقات المنفصلة «Love, Death, and Robots»، ودراما الأبطال الخارقين «Raising Dion»، وجرعة مزدوجة من الممثل بول رَد في «Living With Yourself» ومسلسل الأبطال الخارقين السوداوي «The Umbrella Academy»، من بين عناوين أخرى.









وتشمل قائمة المسلسلات المتوقعة من نتفلكس في 2020 أعمالاً مقتبسةً من مختلَف مجلَّات القصص والروايات المصوَّرة، بجانب مواسم أخيرة من مسلسلات سابقة، وأعمال درامية تاريخية، ومسلسلات كارتونية للكبار، والمزيد. إليكم أبرز مسلسلات نتفلكس الأصلية المرتقبة لهذا العام، وفقاً لموقع Screen Rant الأمريكي.

أبرز مسلسلات نتفلكس الأصلية خلال 2020

مسلسل درامي مستوحى من رواية مصوَّرة بالاسم نفسه من تأليف فرانك ميلر وتوم ويلر، وقد وصفها بعض الآراء بإعادة تصوُّر لأسطورة الملك آرثر تُروَى من خلال عدسة شخصية نيميو (كاثرين لانغفورد)، وهي مراهقة ذات موهبة غامضة يقضي مصيرها أن تصير «سيدة البحيرة» عظيمة الشأن. وتجد نيميو شريكاً مفاجئاً في آرثر (ديفون تيريل)، وهو جندي مرتزق شاب، في مغامرةٍ من أجل العثور على ميرلن (غوستاف سكارزغارد) وتسليمه سيفاً عتيقاً (نعم، هو السيف المذكور في الأسطورة).

«Locke & Key» هو مسلسل رعب وفانتازيا مستوحى من سلسلة القصص المصوَّرة بالاسم نفسه من تأليف جو هيل. ويتبع ثلاثة إخوة -بود، وتايلر، وكينزي لوك- ينتقلون للعيش في منزل أجدادهم بولاية ماساتشوستس بعد مقتل والدهم. وفور وصولهم إلى هناك، يكتشفون أن بالبيت مفاتيح سحريةً تمنحهم قوىً وقدراتٍ خارقةً، لكن يوجد شيطانٌ يرغب في اقتناء تلك المفاتيح، ولن يمنعه شيء عن وضع قبضته عليها. كانت منصة Hulu هي المنتج الأصلي لمسلسل «Locke & Key»، لكنها رفضته بعد اطلاعها على الحلقة الأولى. ثم أنقذته نتفلكس لاحقاً وطلبت إنتاج موسم كامل منه.

من المنتج راين ميرفي يأتي مسلسل مستوحى من رواية «One Flew Over the Cuckoo’s Nest»، لكنه يحكي قصة أصول الممرضة ميلدريد راتشيد (ساره بولسون). وسيتبع المسلسل رحلتها وتطورها من ممرضةٍ إلى كابوسٍ حيٍّ لمن هم تحت رعايتها. في الفيلم المقتبس عن الرواية والصادر عام 1975، لعبت لويز فليتشر دور ميلدريد راتشيد، وسبق أيضاً أن ظهرت الشخصية في مسلسل «Once Upon a Time» من قناة ABC، ولعبت دورها إنغريد تورانس.

«Space Force» هو مسلسل كوميدي من صنع غريغ دانييلز وستيف كاريل، ويركِّز على مجموعة مكلَّفة بإنشاء فرع سادس للقوات المسلحة الأمريكية: قوة الفضاء. والهدف من هذا التكليف الجديد هو «حماية الأقمار الصناعية من الهجوم» و «تأدية مهام أخرى متعلقة بالفضاء». المسلسل من بطولة كاريل في دور الجنرال مارك آر. نيرد، إلى جانب جون مالكوفيتش في دور دكتور أدريان مالوري، وبين شوارتز في دور إف. توني سكارابيدوتشي، وديانا سيلفرز في دور إرين نيرد، وتاوني نيوسوم في دور أنجيلا علي.

الموسم الرابع لـ «Big Mouth«

يعود الأطفال ووحوش هرموناتهم من أجل موسم رابع. في نهاية الموسم الثالث من «Big Mouth»، أنهى آندرو صداقته مع نِك، وانفصل الأخير عن ميسي، وكانت جيسي تتأهب للانتقال إلى المدينة مع والدتها. يُذكر أن «Big Mouth» قد جرى تجديده حتى الموسم السادس، وتصدر نتفليكس موسماً جديداً في كل عام، لكيلا يُضطر العشاق إلى الانتظار طويلاً لمعرفة ما سيحدث مع أبطال المسلسل ووحوش هرموناتهم.

الجزء 2 من الموسم السادس لـ «BoJack Horseman»

يمثِّل الجزء الثاني من الموسم السادس لـ «BoJack Horseman» نهاية المسلسل، وسيكمل رحلة بوجاك نحو التعافي، حيث سيكتشف أن الآثار التابعة لسلوكه وأسلوب حياته المؤذي لمن حوله يصعب علاجها عن علاج الإدمان نفسه. ليس من المرجح أن تكون الحلقة الأخيرة من «BoJack Horseman» حلقةً مبهجةً، لكن لعلها لا تترك أي نهايات مفتوحة، إذ إنها تُعد ختام المسلسل.

الجزء 1 من الموسم الثاني لـ «Chilling Adventures of Sabrina»

يصل الجزء 1 من الموسم الثاني لـ «Chilling Adventures of Sabrina» هذا العام (لكن انتبهوا، فهو ليس موسماً ثالثاً). إذ قُسِّم الموسم الأول إلى جزأين مع حلقة خاصة للكريسماس بينهما، وصدرت حلقاته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 حتى أبريل/نيسان 2019. وقد حان الوقت لتعود سابرينا إلى الشاشة. سيشهد هذا الموسم الجديد إنقاذ نِك على يد سابرينا بعد تضحيته بنفسه ليكون سجناً لسيِّد الظلام. فيما يواصل فلول «كنيسة الليل» مرورهم لعملية التحول، لا سيما بعد تعيين العمة زيلدا نفسها كاهنةً عظمى. توشك الأحوال أن تتبدل (كثيراً) في مدينة غرينديل.

الموسم الثالث لـ «Dark»

يعود مسلسل الخيال العلمي الألماني الناجح «Dark» في موسم ثالث، وسيصدر في وقت ما من العام الجاري. وكان الموسم الثاني لـ «Dark» قد شهد مفاجأةً أخرى، بقدرة الشخصيات ليس فقط على السفر عبر الزمن، بل كذلك عبر الأبعاد المتوازية. وأنقذ جوناس الكبير بارتوز وماغنوس وفرانزيسكا من انصهار المفاعل النووي بفضل إحدى الآلات الزمنية، لذا فمن المنتظر أن يوضِّح الموسم الثالث للمشاهدين الزمن الذي سافروا إليه، ولعلَّه يحل بعض الألغاز الجديدة بالمسلسل.

الجزء 1 من الموسم الخامس لـ «Lucifer»

بعد مروره ببعض المتاعب خلال 2018 بعد تخلي قناة Fox عنه وانتقاله إلى نتفلكس لإنتاج موسمه الرابع، يصل «Lucifer» إلى نهايته. وكغيره من المسلسلات، سيُقسَّم موسم «Lucifer» الأخير إلى جزأين سيصدر أوَّلهما خلال العام الجاري. وقد شهد الموسم الرابع إرسال لوسيفر مجدداً إلى الجحيم من أجل حماية كلوي وكوكب الأرض كله من أولئك الشياطين الذين تركهم دون رقيبٍ لوقت طويل جداً. وقد يتخذ الموسم الخامس لـ «Lucifer» مساراتٍ مختلفةً: فربما يغادر الجحيم ويعود إلى الأرض، أو ربما يجري جزء من أحداث الموسم في الجحيم، هناك احتمالات عديدة لمغامرته الأخيرة.

الموسم الرابع لـ «Stranger Things»

الموسم الرابع لـ «Stranger Things» قادم، المشكلة أن موعده غير معلوم. من المتوقع صدور موسم جديد في وقت ما من العام الجاري، لكن من المحتمل أيضاً -نظراً لجدول إنتاج المسلسل- إرجاؤه حتى 2021، لكن لنحتفظ بالأمل. من المنتظر أن يحتوي الموسم الرابع لـ «Stranger Things» على ألغاز عديدة يجب حلُّها، لا سيما حول مصير هوبر وهوية السجين الأمريكي في روسيا. وليس من المفاجئ أننا لا نعرف حتى الآن أية تفاصيل عن حبكة الموسم الجديد، فلا نملك إلا حفنةً من نظريات الجماهير المبنية على الموسم السابق.

الموسم الثاني لـ»The Haunting of Hill House»

يحمل الموسم الثاني من «The Haunting of Hill House» اسماً مختلفاً هو «The Haunting of Bly Manor»، ويحتوي على شخصيات مختلفة. هذا الموسم مستوحىً من الرواية القصيرة «The Turn of the Screw» الصادرة عام 1898 من تأليف هنري جيمس، ولكن دون التزام بتفاصيلها. وتتبع القصة شابةً توظَّف لتكون مربيةً لطفلين يتيمين يعيشان في بيت كبير يُدعى بلاي. وفور وصولها إليه، ترتاب في وجود كيانٍ شريرٍ ما بالمنزل يهدِّد بإفساد براءة الطفلين. ومع اختلاف شخصياته، فسيعاود بعض أفراد طاقم ممثلي الموسم الأول الظهور، ألا وهم فيكتوريا بيدريتي وهنري توماس وكايت سيغل وأوليفر جاكسون كوين.