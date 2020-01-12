بوادر أزمة.. البنزين ينفد من المحطات

عمدت بعض محطات المحروقات الى الإقفال خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد نفاد الوقود لديها، فيما عمد البعض الآخر الى التقنين في كمية بيع مادة البنزين وتحديدها بـ 25 ألف ليرة حفاظاً على استمرارية عمله وتلبية حاجة أكبر قدر ممكن من الزبائن.









وفي هذا السياق، أكد الخبير النفطي جورج البراكس أن “لا أزمة محروقات إنما المحطات تعاني من نقص في البضاعة ناتج عن عدم قدرة أصحاب المحطات على شراء الدولار خصوصاً بعدما ارتفع سعره في السوق السوداء الى 2400- 2500 ليرة”.

وأوضح البراكس في حديث لـ”الجمهورية” أن “أصحاب محطات المحروقات لا يملكون كتلة نقدية كبيرة تخولهم شراء كميات كبيرة من المحروقات لذا فإن غالبيتهم يشترون كميات صغيرة تكفي حاجة الاستهلاك ليوم أو اثنين ما يفسر إقفال بعض المحطات أبوابها يوم الأحد”.

والجدير ذكره أن عدداً من المحطات عمد الى الاقفال نهائياً لعدم قدرته على تحمّل المزيد من الخسائر.