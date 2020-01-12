تظاهرة حاشدة في محيط مجلس النواب… يلا ثوري يا بيروت

تجدّد التظاهر اليوم في محيط مجلس النواب في وسط بيروت، برغم الطقس البارد، وأصرّ المتظاهرون على رفع الصوت رفضاً للحال التي وصل إليها لبنان والعجز عن تأليف حكومة تنقذ المرحلة وتعيد للمواطن الثقة بالدولة، وسط هتافات “يلا ثوري يا بيروت” و”يلا إنزل عالشارع”.

كما حمل المتظاهرون لافتات داعمة للدكتور عصام خليفة “المقاوم والمناضل للحقّ وضدّ الفساد”.









كذلك، نظم حراك حلبا، مسيرة انطلقت من أمام خيمة الإعتصام، وشارك فيها ناشطون من خيم الاعتصامات في عكار، الذين جابوا الشوارع الرئيسية والداخلية من مدينة حلبا، ثم توقفوا لفترة أمام سرايا ومخفر حلبا، احتجاجا على استمرار توقيف ناشط من حلبا على خلفية حادثة بنك لبنان والمهجر. وتابعوا بعد ذلك مسيرتهم مخترقين أحياء حلبا وصولا إلى ساحتها حيث نفذوا وقفة تضامنية مع الموقوف، وهتفوا مطالبين بالإفراج عنه.

وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية. ورددوا هتافات مطلبية أبرزها “محاكمة الفاسدين”، منددين ب”حكم المصرف”.

إلى ذلك، نظم الحراك المطلبي في الهرمل، تجمعا أمام سراي الهرمل الحكومي، شارك فيه عشرات الناشطين، الذين رفعوا الأعلام اللبنانية والشعارات المطلبية، مطلقين صرخة بوجه “سياسات الإفقار”، وغلاء أسعار المحروقات و”الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار”. وواكب عناصر قوى الأمن الداخلي، ذلك، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وتحويل السير.

يبدو ان الطبقة الحاكمة تنتطر الانهيار الكامل لتنقض على الناس… #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/zySME0JMyc — Salman Andary (@salmanonline) January 12, 2020

لليوم ال٨٨ الناس في الساحات ولا جديد في دهاليز الطبقة السياسية… هناك ثورة مقبلة ككرة ثلج يقول المتظاهرون هنا #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/MFDZ8lJ3va — Salman Andary (@salmanonline) January 12, 2020

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