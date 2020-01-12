“غصن” يتحدث عن وضع لبنان السياسي واحتمال توليه منصبا

علق رجل الأعمال اللبناني الأصل، كارلوس غصن، في حديث صحفي، على الأوضاع السياسية في البلاد، وإمكانية توليه منصبا.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “النهار”، قال غصن: “لست برجل سياسي ولا أحب السياسة”، وتابع قائلا “لو كانت خبرتي تستطيع أن تنفع لبنان، فلن أتردد”.









إلا أن رجل الأعمال، الذي فر إلى البلاد مؤخرا من اليابان، حيث يواجه تهما بالفساد، أكد أنه يستطيع مساعدة أي وزير في الحكومة.

وتابع: “لكن المسؤولية السياسية ينبغي أن تكون لديهم شرعية منتخبة”.

وشدد غصن على وجود حل للأزمة، وأنه “ليس صعبا”، موضحا بالقول: “على الورق حل أزمة لبنان ليس صعبا، ولكن الأزمة كيف يمكن تطبيقه، فأزمة لبنان سياسية بشكل أساسي وليس اقتصادية وهي قضية إرادة”.

وأضاف: “القضية كيف تقنعي الشعب اللبناني بتلك البرامج حتى يقبلوا بها، وأن تضع أمامهم الحلول قصيرة الأمد وأن يخرج المسؤولين باستمرار لتوضيح التقدم في تلك الخطط”.

وكلف الرئيس عون، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حسان دياب، وهو وزير سابق للتربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد غالبية نواب البرلمان.