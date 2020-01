قوات أمريكية تنشر صورا جديدة لسيارة سليماني بعد استهدافها

نشرت قوات العمليات الخاصة الأمريكية صورا جديدة لسيارة قائد فيلق القدس الإيراني السابق، اللواء قاسم سليماني، بعد استهدافها بصاروخ من طائرة مسيرة الأسبوع الماضي.

وكشف موقع “فوكس نيوز” الذي نشر الصور أن جنودا من قوات العمليات الخاصة الأمريكية في العراق كانوا يرصدون موكبا يقل سليماني عن بعد نصف ميل، ثم وصلوا إلى موقع الاستهداف بعد وقوعه بأقل من دقيقتين وأدوا ما يعرف بـ”تقييم أضرار التفجير”، والتقطوا صورا للمكان تؤكد أن الطائرة المسيرة أصابت السيارة المستهدفة، وأن سليماني فارق الحياة.

وأوضح الموقع أنه حصل على صور مفصلة وقريبة من جثة سليماني، كما تظهر الصور الأخرى أغراضا خاصة بسليماني، منها وثائق وكتب ومبالغ مالية، إضافة إلى مسدس وبندقية.

وكان الجيش الأمريكي نفذ في 3 كانون الثاني الماضي عملية في بغداد، أسفرت عن مقتل قادة إيرانيين كبار بينهم قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (قوات شيعية)، أبو مهدي المهندس.

Photos taken by US Special Operations forces show aftermath of strike that killed Soleimani https://t.co/9tg9JTovYo #FoxNews pic.twitter.com/pTsyQT68u0

— Carlos Rivera (@carlosrivera591) January 11, 2020