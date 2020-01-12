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بالفيديو: لليوم الثاني.. المحتجون يخرجون في إيران ويهتفون ضد السلطات

January 12, 2020

أشارت تغريدات على “تويتر” إلى أن عشرات المحتجين احتشدوا لليوم الثاني على التوالي في إيران، الأحد، مرددين هتافات مناهضة للسلطات، في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته.

ولم يتسن التحقق بعد من التغريدات، لكن وسائل إعلام مرتبطة بالدولة أفادت بخروج احتجاجات مساء أمس السبت بعد قليل من إقرار الجيش بإسقاط الطائرة يوم الأربعاء واعتذاره.




وهتف المحتجون الذين احتشدوا في شارع أمام جامعة في طهران: “يكذبون ويقولون إن عدونا أمريكا، عدونا هنا”.

وتجمع المحتجون في مدن أخرى أيضا.

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