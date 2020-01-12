بالفيديو: لليوم الثاني.. المحتجون يخرجون في إيران ويهتفون ضد السلطات

أشارت تغريدات على “تويتر” إلى أن عشرات المحتجين احتشدوا لليوم الثاني على التوالي في إيران، الأحد، مرددين هتافات مناهضة للسلطات، في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته.

ولم يتسن التحقق بعد من التغريدات، لكن وسائل إعلام مرتبطة بالدولة أفادت بخروج احتجاجات مساء أمس السبت بعد قليل من إقرار الجيش بإسقاط الطائرة يوم الأربعاء واعتذاره.









وهتف المحتجون الذين احتشدوا في شارع أمام جامعة في طهران: “يكذبون ويقولون إن عدونا أمريكا، عدونا هنا”.

وتجمع المحتجون في مدن أخرى أيضا.

ايران. استمرار إنتفاضة الشعب و الطلاب لليوم الثاني على التوالي في طهران العاصمة و سائر المدن

جامعة ما يسمي ببهشتي:

شعارات:

لا نريد الجمهورية الإسلامية

ان عدوناهنا, يكذبون انه امريكا( يقصدون العدو هو نظام ولاية فقيه النظام الحاكم)#IranProtests#مظاهرات_ايران#Iran pic.twitter.com/00gLdpCC9U — منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) January 12, 2020

عاجل 2 بدء تجمعات احتجاجية في جامعة "بهشتي" بـ #طهران على إسقاط الطائرة الأوكرانية وإطلاق هتافات: "لا نريد متفرجين التحقوا بنا"#إيران pic.twitter.com/8nJcyAEJga — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 12, 2020