في قضايا التحرش الجنسي والاتجار بالاطفال.. القاضية عون ادعت على Mission de vie

ادعت القاضية غادة عون بناءً على طلب النيابة العامة التمييزية على جماعة رسالة حياة Mission de vie بجرم المواد ٣٨٠ مخالفة قرار قضائي و ٥١٩ التحرش الجنسي والتوسع في التحقيق بموضوع الاتجار بالاطفال.

واحالت الإدعاء إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا.









وردت جماعة رسالة حياة على خبر ادعاء القاضية غادة عون على الجماعة موضحة أن القاضية طلبت الإدعاء على الجماعة بالاستناد الى نص المادة ٣٨٠ عقوبات التي تتناول مخالفة قرار قضائي فقط، وعلى أحد الاشخاص بجنحة المادة ٥١٩ عقوبات التي تتحدث عن أعمال منافية للحياء، مؤكدة انه لا يوجد أي ادعاء يتعلق بالجماعة لا بالتحرش الجنسي ولا تجارة الاطفال فيكفي تضليلاً للرأي العام.

واكد المحاميان ميشال حنوش ودايان سلامه وكيلا الجماعة اننا غداً سنبرز بالمستندات حرفية الادعاء ولن يكون هناك اي محل لا للكذب ولا للتضليل وسنلاحق كل من قام بالافتراء علينا وما زال يفتري.