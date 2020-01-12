قائد الجيش مصمّم على القيام بواجبه

أكدت مصادر سياسيّة لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن “الانتقادات التي يتعرض لها قائد الجيش العماد جوزف عون، سياسية بالدرجة الأولى وغايتها التأثير على المهام الجسيمة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في هذه الظروف الضاغطة”، مشددة على أن “حكمة العماد عون، هي التي مكنت من مواجهة الفتنة التي كانت تُحضّر للبنان، وبفضل حنكته ودرايته في كيفية التعامل مع الأزمات، تمكن لبنان من تجاوز هذا القطوع الكبير الذي كاد يودي بالبلاد والعباد”.

وأكدت أن “العماد عون لن يتوقف عند كل هذه المهاترات من جانب من هم في السلطة وخارجها، وهو مصمم على القيام بالواجب الذي يمليه عليه قسمه العسكري من أجل الحفاظ على وحدة البلد، في مواجهة الضغوط الهائلة التي يتعرض لها، فيما وللأسف هناك من يريد تصفية حسابات مع القيادة العسكرية لغايات ضيقة، على حساب مصلحة البلد والنَّاس”.