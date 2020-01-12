بري لن يعطي التيار الوطني الحر الثلث المعطل!

كشفت لـ”السياسة” معلومات أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمكن أن يقبل بإعطاء “التيار الوطني الحر” الثلث المعطل في الحكومة الجديدة، وهو ما أبلغه للرئيس المكلف والمعنيين بالملف الحكومي الذي يواجه منعطفاً حاسماً، كان لافتاً ما نقل عن رئيس المجلس النيابي، بقوله: “لا أشارك في الحكومة إلا اذا اتّبعَت القواعد المعمول بها، واذا ارادوا ان يشكلوا حكومة بالصورة التي يريدونها، فأنا خارجها، إلا أنني لن أعطّل مسار هذه الحكومة، بل اذا شكّلوها سأنزل الى المجلس النيابي وأمنحها الثقة، لأنني مدرك تماماً انني إن لم امنحها الثقة ستسقط”.

واضاف: لا أحد يقيّدني كيف سأسمّي او من سأسمّي، أسمّي شخصية سياسية او اختصاصية هذا شأني وحدي.









واستغرب بري وضع فيتو على توزير نواب في الحكومة الجديدة، وقال: هذه استهانة بمجلس النواب الذي انتخب منذ سنة ونصف، والمعلوم انّ الحكومات في معظم دول العالم هي مرآة المجلس النيابي، فلماذا استبعاد النواب وفيهم الكثير من الكفاءات والاختصاصات في كل المجالات؟