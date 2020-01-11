إليسا بعد خسارة لبنان حقّه في التصويت بالأمم المتحدة: يا عيب الشوم ع هالحكومة.. بهدلتونا عالآخر!

غردت الفنانة إليسا على حسابها على تويتر معلقة على خسارة لبنان حقّه في التصويت بالأمم المتحدة بعد التخلف عن الدفع لسنتين، وغرّدت معبّرة عن استيائها من الوضع الذي وصل إليه هذا البلد، فكتبت: “كان بعد في الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدّامن! نحنا بلد شارك بتأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعتها، منوصل لمرحلة مش دافعين سنتين اشتراكات وما فينا نصوّت. كل ما نفكر إنو بهدلتونا عالآخر، بترجعو بتصدمونا! يا عيب الشوم ع هالحكومة”.

كان بعد في الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدامن! نحنا بلد شارك بتأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعتها، منوصل لمرحلة مش دافعين سنتين اشتراكات وما فينا نصوّت. كل ما نفكر إنو بهدلتونا عالآخر، بترجعو بتصدمونا! يا عيب الشوم عا هل الحكومة





— Elissa (@elissakh) January 11, 2020