مشهد غير متوقع.. إيرانيون يمزقون صورا لسليماني

شهدت تظاهرة في العاصمة الإيرانية طهران، السبت، تمزيق صور للجنرال “قاسم سليماني”، في مشهد غير متوقع، إذ بات يعد الرجل رمزا مهما لنظام الجمهورية الإسلامية، بعد أن اغتالته الولايات المتحدة في العراق، قبل أسبوع.

وكان لافتا أيضا نشر وكالة “فارس” المحلية للأنباء تقريرا بشأن التظاهرة، أبرزت فيه تمزيق صور “سليماني”، الذي كان قائدا لفيلق القدس، أهم تشكيلات الحرس الثوري الإيراني، فيما أظهرت مقاطع متداولة إطلاق هتافات ضده وضد النظام.









🔴زنده / تهران

مردم شعار می‌دهند :

سلیمانی قاتله. رهبرشم جاهله pic.twitter.com/cRAYgFckno — shahab (لیمیتِتَم) (@ShahabRss) January 11, 2020

جاء ذلك في تظاهرة لمئات الطلاب عند جامعة “أمير كبير” في طهران، احتجاجا على حادث الطائرة الأوكرانية، وذلك بعد اعتراف السلطات بإسقاطها خطأ.

بدورها، أفادت وكالة “الأناضول” بأن المتظاهرين طالبوا باستقالة المرشد علي خامنئي، ورددوا شعارات من قبيل “ليخجل الحرس الثوري، اتركوا البلاد بأمان”، و”الموت للدكتاتور”، و”نريد استقالة الكذابين”، و”نريد استقالة القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي)”، و”لا تقولوا لنا مثيروا الفتنة، بل أنتم الفتنة”.

#تظاهرات_ايران | ايرانيون يرددون "خامنئي قاتل .. ولايته باطلة" في تظاهرات في مناطق مختلفة بينها طهران وأصفهان.

pic.twitter.com/nCZEusK7Wp — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) January 11, 2020

وعقب إطلاق المظاهرة الغاضبة هتافات مناهضة للنظام، تدخلت قوات الشرطة الخاصة الإيرانية، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى مكان المظاهرة، ومنعت المواطنين من التوجه إليها، بحسب المصدر ذاته.

وكانت طهران قد أنكرت في البداية سقوط الطائرة بسبب صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.

وسقطت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، فجر الأربعاء، بالتزامن مع تصعيد إطلاق إيران صواريخ على مواقع في العراق، تضم جنودا أمريكيين، انتقاما لـ”سليماني”.

ولقي جميع ركاب الطاشرة الـ176 مصرعهم، وهم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.