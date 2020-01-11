بالفيديوهات.. اللبنانيون يواصلون احتجاجاتهم رفضا لأي حكومة لا تتوافق مع تطلعاتهم

استمرت الاحتجاجات الشعبية في لبنان، السبت، لليوم الـ80 على التوالي في مناطق عدة في العاصمة بيروت وجنوب البلاد، رفضا للقمع ولأي حكومة لا تتوافق مع تطلعات المحتجين.

وتجمع عشرات المتظاهرين مساء اليوم أمام منزل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في منطقة رأس النبع (في بيروت)، احتجاجا على ما اعتبروه “سياسة القمع والترهيب التي تعتمدها السلطة”، وترافق ذلك مع انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن في محيط المنزل.









وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى احترام حرية التعبير، ورفض القمع.

كما تجمّع عشرات المتظاهرين أمام مدخل مجلس النواب في وسط العاصمة بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات المنددة بعملية تشكيل الحكومة.

شوارع بيروت الان، كما نريدها…

شو هل جمال يا ثوار❤#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/Z2pLoLzDY4 — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) January 11, 2020

وأطلق المتظاهرون هتافات رافضة لأي حكومة “لا تتوافق مع تطلعات الثوار”.

وفي مدينة حاصبيا جنوب لبنان، نظم ناشطون من الحراك الشعبي، مسيرة جابت سوق المدينة، وحملوا الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات منددة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، نظم ناشطون من الحراك الشعبي وقفة احتجاجية أمام شركة الكهرباء في صيدا، احتجاجا على التقنين في التيار الكهربائي، ورددوا هتافات منددة بـ”الانقطاع المستمر للكهرباء”.

يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان كانت قد بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق “واتس آب” وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وبعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي “تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير”.

وتم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي. ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتشكيل حكومته.