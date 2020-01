احتجاجات في إيران تطالب برحيل خامنئي بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية

انتشرت مقاطع فيديو عبر الشبكات الاجتماعية، تظهر انطلاق احتجاجات في عدة مناطق بطهران تطالب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بالرحيل، فيما أكدت «رويترز» أن الاحتجاجات التي ترددت فيها هتافات «ارحل» انطلقت بعد الاعتراف الرسمي بإسقاط طهران للطائرة الأوكرانية التي مات كل ركابها الـ176.

Public mourning gatherings turn into protests in #Iran. Angry crowds chanting, "Death to the liars."#IranPlaneCrash #UkrainePlaneCrash pic.twitter.com/20jPNia6WJ









