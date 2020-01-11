جنبلاط: العهد وحليفه الرئيسي يصران على الإستكبار

غرد النائب السابق وليد جنلاط عبر “تويتر” بالقول: “لقد نجح الحراك منذ ١٧ تشرين في حرق جميع المراحل وأسقط الطبقة السياسية لكنه لم يقدم خطة لاستبدالها والإمساك بالحكم من الداخل.أما الحكم فقد تمادى في التذاكي وتضييع الفرص أما العهد وحليفه الرئيسي فأصروا على الاستكبار غير مبالين بعناء المواطن والانهيار فأصبحت البلاد بدون أي مخرج”.

وتابع جنبلاط: “السؤال المطروح إلى متى سيبقى لبنان يعاني من الأحداث الإقليمية كذريعة لتجميد الأمور والى متى سيبقى فريق العهد يلعب بمصائر الناس ويتسلط على كل شيء و يدمر كل شيء .كفى نظريات مؤامرة وكفى تضييع وقت وتجارب وزارية فاشلة.ان البلاد على مشارف الهاوية .لولا كارلوس غصن لما تذكروا لبنان”.