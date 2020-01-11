روحاني: إسقاط الجيش الإيراني لطائرة الركاب الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر»!

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني على تويتر، إن «إسقاط الجيش الإيراني لطائرة الركاب الأوكرانية مأساة كبيرة، وخطأ لا يُغتفر»، مضيفاً أن بلاده «تأسف بشدة لإسقاط الطائرة بشكل غير مقصود».

بدوره، ألقى وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، باللوم على أمريكا في سقوط الطائرة الأوكرانية، وقال على تويتر، إن «تحطم الطائرة نجم عن خطأ بشري والنزعة الأمريكية للمغامرة»، في إشارة منه إلى إقدام أمريكا على قتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، في العراق.









لم يصدر حتى الساعة 05:00 أي تعليق من دول الضحايا على اعتراف إيران بإسقاطها للطائرة.

كانت الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 قد سقطت يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الإيرانية، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقم الطائرة، البالغ عددهم 176 شخصاً، وهم 82 إيرانياً، و63 كندياً، و11 أوكرانياً، و10 سويديين، و4 أفغان، و3 ألمان و3 بريطانيين.

رفضت إيران منذ البداية توجيه الاتهامات لها بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، وما قالته كل من أمريكا، وبريطانيا، وكندا، عن حصولهم على معلومات استخباراتية تفيد بأن صاروخاً أطلقته القوات الإيرانية هو من أسقط الطائرة، وتمسكت طهران برواية أن الطائرة سقطت جراء خلل فني.

جاء سقوط الطائرة بعد ساعات من قصف إيران أهدافاً أمريكية في العراق بصواريخ بالستية، رداً على قتل واشنطن لسليماني، وكانت القوات الإيرانية في حالة تأهب كبير لردٍّ عسكريٍّ أمريكي مُحتمل، وكانت تراقب سماءها خشية هجوم بالطائرات، وعلى ما يبدو اعتقد الجيش الإيراني أن الطائرة الأوكرانية هدف مُعادٍ فاستهدفها.