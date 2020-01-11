ترامب يبعث رسالة تهنئة لزعيم كوريا الشمالية في عيد ميلاده

قال تشونج إيوي يونج مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب بعث رسالة تهنئة إلى كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية بمناسبة عيد ميلاده.

وذكر تشونج، الذي اجتمع مع ترامب في واشنطن هذا الأسبوع، للصحفيين أن الرئيس الأمريكي أعطاه رسالة ليرسلها إلى كوريا الشمالية مضيفا أنه سلمها يوم الخميس.









وقال بعد عودته إلى كوريا الجنوبية ”اليوم الذي اجتمعنا به كان يوافق عيد ميلاد كيم جونج أون وتذكر الرئيس ترامب ذلك وطلب مني أن أسلم الرسالة“.

ويعتقد أن يوم مولد كيم هو الثامن من يناير كانون الثاني على الرغم من أن نظامه الكتوم لم يؤكد هذا الموعد أبدا. وعمر زعيم كوريا الشمالية 36 عاما وفقا لسجلات الحكومة الأمريكية.

ولم يذكر تشونج إن كانت الرسالة مكتوبة أو إن كانت تحوي أي شيء آخر بخلاف تهنئة عيد الميلاد.