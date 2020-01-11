إيران تعترف بإسقاطها الطائرة الأوكرانية بـ”الخطأ”.. حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة

قال التلفزيون الرسمي الإيراني السبت إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة وأُسقطت نتيجة خطأ بشري.

وقال بيان في التلفزيون إنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.









ووقعت الكارثة التي أسفر تحطمها عن مقتل جميع ركابها الـ176، معظمهم من الايرانيين الكنديين ولكن أيضا بينهم افغان وبريطانيون وسويديون واوكرانيون بعد ساعات قليلة من اطلاق طهران صواريخ على قواعد يستخدمها الجيش الاميركي في العراق.

وأفادت تقارير غربية بأن الطائرة أسقطت بالتأكيد بصاروخ ايراني، عن طريق الخطأ على الأرجح، وهناك اشرطة فيديو على الانترنت تؤيد هذه الفرضية.

وتحطّمت الطائرة غرب طهران بعيد اقلاعها.

وراج شريط فيديو من عشرين ثانية يظهر ما يبدو أنها لحظة إصابة الطائرة. ويظهر التسجيل جسمًا يتحرّك بشكل سريع ويرتفع في السماء قبل أن يظهر وميض ساطع ثم يخفت ويواصل تحرّكه إلى الأمام. وبعد عدة ثوان، سمع دوي انفجار.

واعتبر الحادث أسوأ كارثة طيران مدني تشهدها إيران منذ العام 1988 عندما أعلن الجيش الأميركي إسقاط طائرة تابعة لخطوط الطيران الإيرانية بالخطأ، ما أسفر عن مقتل 290 شخصًا كانوا على متنها.