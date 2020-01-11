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إجراء جديد لتسهيل حصول السفراء على رواتبهم

January 11, 2020

اتخذت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إجراء جديدا يرتبط برواتب السفراء في الخارج بهدف إيجاد حل لمشكلة القيود المفروضة على سحب الأموال، وذلك عبر دفع رواتب سفراء لبنان في الخارج بتحويلها مباشرة من المصرف المركزي إلى مصرف في البلد الذي يعتمد فيه السفير.

وأوضح سفير لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء بعد أن امتنعت المصارف عن دفع الرواتب لأصحابها والتي كانت عادة تحوّل إلى المصارف في لبنان.




ويأتي هذا الإجراء في ظل القيود والإجراءات التي فرضتها المصارف اللبنانية التي تمنع سحب الأموال وتحدد سقوفا لها خاصة المدفوعة بالدولار.

الشرق الأوسط

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