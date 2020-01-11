لاول مرة.. لبنان يخسر حق التصويت في الامم المتحدة لعدم تسديده المستحقات المتوجبة عليه

اعلن الناطق باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك مساء الجمعة ان لبنان فقد حقه بالتصويت في الجمعية العمومية بسبب امتناعه منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليه من اشتراكات.

في عهد الرئيس ميشال عون سجل لبنان سابقة في الأمم المتحدة أفقدته حقه في التصويت في جلسات الجمعية العمومية للمنظمة وذلك بسبب تخلفه لأول مرة في تاريخه عن دفع متوجباته المالية المستحقة لسنتين متتاليتين.

ولأن الجرسة اليومية التي يعيشها اللبنانيون في مجمل أوضاعهم الداخلية لا تكفيهم، حرصت السلطة في لبنان على أن تخرج بلدنا إلى العالمية في مسألة الجرسة لكي نكون عنوانا للإنحدار المستمر.









وفي التفاصيل، اعلن الناطق باسم منظمة الامم المتحدة ستيفان دوجاريك، مساء الجمعة، ان لبنان خسر حقه بالتصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتخلفه عن تسديد مساهمته المالية منذ سنتين. واضاف دوجاريك خلال مؤتمر صحافي انه منذ ٩ كانون الثاني، عشر دول اعضاء في المنظمة، من بينهم لبنان، تأخروا عن تسديد مساهمتهم للسنتين الماضيتين، وبذلك تخضع هذه الدول لمفاعيل البند ١٩، ألا وهي أنهم يخسرون حقهم في التصويت في الجمعية العمومية للمنظمة.

Kataeb