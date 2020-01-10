دياب: لن أقبل أن تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا!

غرد الرئيس المكلف حسان دياب عبر “تويتر” قائلاً: “أجدد التزامي بالمعايير التي وضعتها لتشكيل الحكومة استناداً إلى الإطار العام المتفق عليه لأنني مقتنع بأنها قد تشكل خشبة خلاص لوقف الانهيار الحاد الذي نشهده على كل المستويات في لبنان”.

وأضاف: ” سأواصل مهمتي الدستورية لتشكيل حكومة تنسجم مع الإطار العام المتفق عليه: حكومة تكنوقراط مصغرة تؤمن حماية اللبنانيين في الزمن الصعب وتنسجم مع تطلعاتهم ولديها مهمة محددة عنوانها “إنقاذ البلد”.









وتابع: “لن أتقاعس عن استكمال مهمتي ومتابعة اتصالاتي بالجميع ولن أقبل أن تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا”.