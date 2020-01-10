الدولار لامسَ الـ2500 ليرة… هل يمشي بثقة صوب الـ3000؟

ترتفع قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية يومياً في سوق الصرافين، ويُتابع المواطن بترقب مجريات سعر الصرف خائفاً من الوصول إلى مرحلةٍ يُصبح فيها 3000 ليرة لبنانية، علماً أنّ سعر شراء الدولار اليوم الجمعة 10 كانون الثاني 2020، وصلَ إلى 2400 ليرة لبنانية، فيما المبيع وصل إلى 2450 ليرة. ورغم عدم اعتراف السلطة والمركزي بسوق الصرافين واعتبارها سوقاً سوداء إلا أنّ المصارف التي تُعدّ “رسمية” وخاضعة لقوانين الدولة اللبنانية من ناحية تحديد الدولار، لا تعطي العملة الصعبة للمواطنين فيبقى الصرافون ملاذهم الوحيد. هنا يُطرح السؤال: هل سيصل الدولار إلى 3000 ليرة وأكثر؟ وأين سيُصبح لبنان بقطاعاته حينها؟









“الهروب من الواقع”… المركزي والمصارف

“سوق القطع أي سوق الصيرفة واقعي”، بهذه العبارة وصف الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي ما يعانيه الاقتصاد اللبناني، موضحاً أنّ سوق الصيرفة يعتمد على العرض والطلب، وعلينا الأخذ بمعطياته الاقتصادية والمالية، بدءاً بثلاث قواعد أساسية:

القاعدة الأولى: الاستماع إلى سوق القطع

القاعدة الثانية: على المصرف المركزي أن يتدخل عندما يتخطى سعر صرف الدولار سقفاً محدداً أو عندما تقوى الليرة اللبنانية أيضاً على الدولار.

القاعدة الثالثة: ليكون سوق الصيرفة وسعر الصرف مستقرّين، يجب مقابلتهما باحتياطات في المركزي من العملات الأجنبية.

واعتبر يشوعي أنّ القاعدة الثالثة غير متوافرة، فالمركزي استنفد كافة احتياطاته من العملات الأجنبية، ولا يملك القدرة للتدخل. أما عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية فمصيره غير معروف، ومن المرجح أن يشهد ارتفاعاً مستمراً نتيجة عدم قدرة المركزي على التدخل أو التحكّم بمجريات التدهور.

أسواق لبنان… رياح ما قبل العاصفة

يستورد لبنان سنوياً بقيمة 20 مليار دولار أميركي، والكلام عن التصدير مُحزن، لذلك كلما ارتفع سعر صرف الدولار، كلما ارتفعت كلفة استيراد المنتجات وكلّما سيرفع التجّار من أسعار منتجاتهم في السوق المحلية. وأكّد الخبير الاقتصادي كامل وزنة أنّ أي ارتفاع بالأسعار يقابله انخفاض في قدرة المواطن الشرائية ويبقى الإنفاق الحقيقي على الحاجات الأساسية فقط لا غير. ورغم أنّ اللبناني تعوّد على حياة الرفاهية، نشهد اليوم اختلافاً كبيراً في الثقافة الاستهلاكية نتيجة الأوضاع الحالية في البلاد، فقد اختلفت أولوية المواطن عن السابق وبات يحاول جاهداً تأمين المأكل والمسكن والتعليم والطبابة ليس إلا.

والخوف الأكبر هو ألا تستطيع شريحة كبيرة من اللبنانيين تأمين حاجاتها الأساسية وتحديداً المأكل، وسيكون أمامنا حالات كثيرة علينا مساعدتها للاستمرار. وذكر وزنة أنّنا دخلنا في مرحلة انكماش كبرى حالياً، وفي المستقبل إن استمر الدولار بالارتفاع “معظمنا لن يكون قادراً على شراء المنتجات المستوردة ولو كانت من أساس حياتنا اليومية”.

وفي رأي الخبير الاقتصادي جاد شعبان، أن ما يحصل “سببه الجمود الحاصل، والتقنين الجزئي لحاجات السوق، علما أن التاجر هو المتضرر الاكبر من هذا الوضع الذي ينعكس بدوره على المستهلك. فـالتاجر الملزم شراء البضاعة بالعملة الصعبة بات مضطرا في ظل التقنين الذي تمارسه المصارف الى شراء الدولار من خارج اطار القطاع المصرفي بسعر يتجاوز احيانا الالفي ليرة، كما أصبح مرغما على رفع الاسعار بما أدى الى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم”. واقترح شعبان في حديث سابق لـ”النهار” “تأمين سيولة من الخارج من خلال قروض مدعومة من دول مانحة عبر صناديق دولية لزوم الاستيراد بفوائد متدنية، واعادة النظر بهيكلية القطاع المصرفي لتأمين ربحيته واعادة تنظيمه عبر اعادة هيكلة المصارف المعرضة للتعثر، ومن ثم توسيع مروحة كمية السحوبات للمودعين”.

الاعتمادات المصرفية التي خُصصت سابقاً للاستيراد انخفضت بشكل كبير بعد أن كانت 1800 مليون دولار في نهاية 2018، وصلت إلى 800 مليون دولار عام 2019، وبالتالي التوقعات المستقبلية لا تبشر بأي تفاؤل بل تتجه نحو الأسوأ، إذ يعيش المواطن بعد سنوات من حياة الرفاهية إلى حد ما، حياة مليئة بالتقشّف والحسابات اليومية، أما الراحة والنزهات فباتت في مهب الريح، في وقتٍ يُرجح الخبراء أنّ الوضع الحالي هو رياح ما قبل العاصفة، والأنظار تتجه نحو الغد الحالك.

مارسل محمد – النهار