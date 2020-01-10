المواطن اللبناني رهينة الوقت

أنفال عبدالعزيز – الكويت

بعد مرور ثلاثة أشهر على ثورة المواطنين اللبنانيين والتي عجز أصحاب القرار من تشكيل حكومة فعالة للآن تخدم حاجات الشعب وتسعى لحلول وتنجز للمواطنين ما تعدهم به ولا تخذلهم وتأخذ بيدهم لحياة كريمة لا يشعرون بها بالإختناق من صعوبة كسب العيش ولا بالقلق من سداد فواتير شهرية أو لا سمح الله الخوف من عارض صحي يضعهم في معضلة تضيق عليهم الخناق. أتمنى أن لا يطول إنتظار هذه الولادة المتعسرة، الواقع الأليم هو أن الدولار بتصاعد ويتضاؤل ما في جيب المواطن فكيف ينام صاحب القرار مع كل ليلة تمر بلا إيجاد حلول؟









كيف غابت فكرة إبتكارخدمات إلكترونية مثل تطبيقات تقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري في لبنان وخارجه أو خلق سوق إلكتروني يبيع إبداعات المواطنين محلياً، عربياً وعالمياً؟ يجب على أصحاب القرار الاستثمار بأفكار الشباب بدلاً من فرض ضريبة المكالمات الهاتفية عبرالإنترنت جشعاً حيث ذلك يعيق التطور العلمي ونحن نتسابق لنواكبه. يجب أن يرى المسؤولون العلم والتكنولوجيا بعين الإستثمار الذكي وليس الخوف منه وفرضه كطريقة حرمان وعقاب بل أن يراها كوسيلة ربح تجلب التقدم ومواكبة العالم خارج حدود البلد. زمن التعامل بالفاكس والورق يكاد يكون شيئاً من الماضي، لماذا؟ لأن الغاية من التقدم التكنولوجي هو الإقتصاد في الصرف وتسهيل الأمور الحياتية وليس فرض حكم قراقوش.

هل بإمكان أي شخص أن يدفع لك ثمن تكلفة وقتك؟ فكر بهذ السؤال لدقيقتين. أنت كإبن آدم في الحياة عبارة عن وقت (20 سنة ، 50 سنة ، 70 سنة) وليس وزن وحجم ومنصب. ما هي القيمة المادية لوقتك من وجهة نظرك؟ الوقت هو الشيء الوحيد الذي لا تستطيع الحصول على المزيد من المتاح لك منه. الوقت هو ما يملكه الجميع بنسب متقاربة (بغض النظر عن الحالات الإستثائية). ففي الواقع، لا يستطيع أحد أن يشتري الوقت ولكن يستطيع أن يشتري خدمات من أشخاص لفترات ولكن موضوع شراء الوقت بحد ذاته ملغي فهو ليس للبيع ولا للشراء. فإذا كنا عبارة عن عقرب ساعة يجري فهذا شيء محفزلأن طالما “الإنسان لفي خسر” أي هو عبارة عن وقت في عملية تناقص فعليه السير نحو الإنجاز وبالتالي السعادة ولكن فكرة مقايضة الوقت بالمال هو فخ يصعب الخروج منه لأن مهما دُفع لك لن تستطيع أن تشتري المزيد من الوقت الذي قمت ببيعه. لا تبع وقتك بل قم ببيع إبداعك وابتكاراتك، قدرتك على حل المشكلات، قم ببيع رجاحة عقلك وبصيرتك، قدرتك على خلق قيمة وإثراء حياة الآخرين.

لديك وقت محدود في الحياة ولكن لا يوجد حد للإبداع والإبتكار، لذلك قدم، استثمر صح.

إذا الإنسان لا يستطيع شراء الوقت إذن لماذا يقوم ببيعه ببساطة؟