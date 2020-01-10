إفلاس يسابق إفلاساً! – نبيل بومنصف – النهار

على رغم الكثير من المعطيات الغامضة والملتبسة التي تسبق الموعد الذي حددته رئاسة الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة والتي تبقي باب الاحتمالات مشرعا على مفاجآت مختلفة لن يكون من الحنكة اسقاط فرصة تكريس اتفاق جرى حبكه بين غالبية القوى السياسية لتكليف سمير الخطيب رئيسا للحكومة الاولى بعد ثورة 17 تشرين الاول، وسواء جاء الخطيب ام سواه ام طارت الاستشارات بطارئ ما، لن يبدل ذلك ظروف استحقاق بات يتحتم على الانتفاضة الشعبية مواجهته كما استحقاق تعاملها مع الواقع الحكومي وسواه من التطورات المتسارعة، على مشارف الشهرين من عمرها ينتظر من الانتفاضة تكوين مناعة يستحيل معها حتى على الذين يعانون التكلس الفكري والسياسي ان يمضوا في انماط إنكارها بعدما اقتحمت ثقافة مغايرة تماما البلاد وأقامت فيها مفاهيم لن يستقيم شيء ما لم تؤخذ في اولويات سلطة ما بعد الانتفاضة، تبعا لذلك سيتعين على الانتفاضة عشية مرور شهرين على نشوئها ان تدرك انها محكومة بسرعة النضج واستعجال حقبة المراهقة والخروج من رومانسية الشعارات ولو جميلة وجذابة ومحقة، ان ما يملي ذلك كثير جدا وأشده الحاحا ان هذه الانتفاضة انفجرت انفجارها التاريخي المباغت بفعل انهيار بدأ قبلها بل كان المسبب الاول والحاسم لتوقيت انفجارها، اذ انه التزوير بذاته ان ترمى انتفاضة للبنانيين بعد عقود الاستهانة بحقوق الناس في اقامة دولة الحماية والحداثة والنظافة والنقاء السياسي والكفاءة الأخلاقية بانها السبب الاكبر في اوسع انهيار مالي واقتصادي واجتماعي عرفه لبنان في تاريخه القديم والحديث، ولذا يتعين على كل منخرط عملي ومعنوي في هذه الانتفاضة، ناشطا كان ام داعما، ان يتخلى بدوره عن مفهوم لم يعد يستقيم مع الظروف والوقائع التي صنعتها تطورات الشهرين الاخيرين. كان يصح في أسابيع الانطلاقة الاولى للانتفاضة حمايتها من خلال رفض كل محاولات اقامة قيادة جماعية للثورة تقرر مسار التحركات وتفاوض مع "الخارج" الذي تستهدفه اي السلطة الرسمية والقوى السياسية وسواها لئلا تزرع في داخلها عوامل الخلافات البنيوية المتوارثة وتجنبا للافخاخ التي سعت اليها السلطة لتفجير الانتفاضة الغضة والقوية من داخلها بعدما أخافتها بزخمها الثوري وفاجأت الجميع في الداخل والخارج، ولكن ما انطبقت عليه هذه القاعدة حتى الان لن يبقى على الارجح مسارا سليما للمرحلة الثانية الاخطر والاكثر إبرازاً لدور الانتفاضة في المساهمة الفعالة في قطف ثمارها من خلال التعامل الشاق جدا مع استحقاقين متلازمين ضخمين هما الحكومة الجديدة ايا تكن تركيبتها وايا يكن رئيسها والاستحقاق المالي الاقتصادي الاجتماعي المتجه نحو مستويات قياسية من الخطورة، لن يستقيم مع هذين الاستحقاقين بقاء الانتفاضة بلا قيادة او بلا كيان لادارة الانتفاضة في تعاملها مع اخطار مصيرية لان ذلك سيحملها تبعة هائلة في الآتي من التطورات لئلا تنقلب المكاسب نقاط استهداف بيد السلطة تحت وطأة اخطار الانهيار. فلم لا تكون قيادة الانتفاضة الحكومة الموازية، ولا نقول الظل، لاي حكومة تنبثق عن الاستشارات وتبدأ لتوها مهمة فرض الشراكة الفعلية في قرارات الإنقاذ التي لا تزال متاحة وممكنة على رغم كل القتامة المتراكمة؟

إفلاس يسابق إفلاساً! – نبيل بومنصف – النهار مع ان “الضرب” بالقوى السياسية الداخلية لم يعد مجديا عقب الكوارث التي تسببت بها للبنان ودفعته الى مصير مأسوي لم يكن ليرتسم حتى في الخيال فان مجريات المخاض الحكومي تحفزنا على مقاربة وجه مضاف من وجوه الافلاس السياسي في البلاد . الواضح بعد استئثار قوى تحالف الاكثرية الذي رشح الرئيس المكلف حسان دياب بقرار صناعة السلطة الانتقالية بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري ان مصير هذه القوى كما تحالفها بدأ ينزلق بدوره الى طبعة مماثلة تماما لاندثار معسكر خصومها السابقين في تحالف 14 آذار بل ربما أسوأ . خرجت قوى 14 آذار من المشهد السياسي والسلطوي على وقع دفعها باحد اكبر خصومها الى رئاسة الجمهورية اولا وبواقع تبدل طبيعة الصراع الاقليمي والمصالح العربية والغربية المتصلة بالحرب السورية ثانيا . كان خروجها مماثلا في بعض جوانبه بالكلفة الباهظة التي كانت تكبدتها “الجبهة اللبنانية” إبان حقبات الحرب بفعل تبدلات هائلة في موازين القوى بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار جدار برلين الامر الذي قاد تدريجيا الى اتفاق الطائف . كما ان الوقائع الكبيرة لا تحجب الأثر الأخطر للوقائع الصغيرة والتفصيلية المتصلة بأخطاء قيادات 14 آذار والخلل في حساباتها ومعارك الطموحات المتصادمة بين بعضها الامر الذي أفضى الى انهيار تحالفها انهيارا مزلزلاً للتوازن الداخلي . كان طبيعيا والحال هذه ان يفيد التحالف المتصل بما يسمى محور الممانعة من ثورة 17 تشرين الاول 2019 للقبض على ناصية القرار السياسي ما دام معظم هذا المحور يتصرف بعدائية مكشوفة او مضمرة لهذه الثورة ويفيد من اخطاء الاخيرة وتراجعاتها اسوة بتغييب المحور الخصم تماما بعد استقالة الحريري وتكليف دياب تأليف الحكومة . غير ان الاضطراب المكشوف الذي باتت عوارضه تتصاعد من تحالف العهد وقوى 8 آذار بدأ يرسم صورة مخالفة تماما للواقع التقليدي المألوف لهذا التحالف الذي لم يعد يشده او يقوى على شده حتى طابع الارتباطات الاقليمية سواء بايران او بالنظام السوري كآخر عروة ممكنة لاستمرار استقوائه وسطوته السياسية . بات ممكنا منذ الخلجات الاولى للاضطراب الذي ساد صفوف هذا التحالف استقراء التحلل الذي بدأ يزحف اليه مع انكشاف التضارب المزمن في مصالح وحسابات كل من العهد والثنائي الشيعي تحديدا وهو تضارب سيمضي قدما كلما ضربت معالم الاهتراء الاقتصادي والمالي والاجتماعي البلاد على يد “سلطة الانتظار” التي عجزت قواها حتى الساعة عن تحديد المشتركات في تركيبة الحكومة فكيف ببرنامج انقاذ البلاد من الانهيار الكبير المفزع؟ ولعل المفارقة الأسوأ بالنسبة الى هذا التحالف انه في حين لا يزال يسكر على زبيبة اندثار تحالف خصومه الداخليين ويراهن على هزيمة الخصوم الخارجيين لمحوره الاقليمي نراه يقدم أسوأ الأسوأ في عرض الاستئثار باكثرية انفرط عقدها في اول الطريق بفعل تراكمات مزمنة من الحسابات المتناقضة كانت تتخفى وراء الشراكة الحكومية مع الخصوم في الحكومة المستقيلة فلما صارت قوى “تحالف الاحباء” وحدها وجها لوجه في بيت السلطة الخالي من المنافسين انفجرت حقيقة انتهاء مفاعيل المخدر الاقليمي المانع لفرط هذا التحالف وتصاعدت عوارض الهوان والتحلل داخل صفوفه . فهل ثمة من ينتظر بعد حكومة انقاذية مع هذا الافلاس السياسي المسابق للافلاس المالي؟





