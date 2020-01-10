برّي: الوضع الى أسوأ والتصريف واجب دستوري

لاحظ رئيس مجلس النواب نبيه بري، في دردشة له مع بعض الصحافيين، أنّ «الوضع في لبنان للأسف يتدحرج من سيئ الى أسوأ»، معتبراً أنّ «الحلّ على المستوى اللبناني يتطلّب أن يكون هناك حكومة كان يُفترض أن يُستفاد من التجارب السابقة لتأليفها في غضون 15 يوماً»، متسائلاً: «لماذا التأخير؟ ولماذا طرح قواعد جديدة في التشكيل مخالفة للأعراف؟». وكرّر «تأكيد وجوب ان تضمّ الحكومة ممثلين عن الحراك».

وعن امكانية عدم تجاوب الحريري مع دعوته الى تصريف الاعمال، قال بري: «مش على «خاطرو»، تصريف الأعمال واجب دستوري يجب القيام به».









ولفت الى انّ حركة «أمل» لم تقدّم أسماء للتوزير حتى الآن»، موضحاً أنّ «الحكومة تواجه تعقيدات». وقال: «قالوا عن حكومة ليس فيها أي وزير من الوزراء السابقين، وفوجئنا بتسمية وزراء سابقين. قالوا: لا نريد حكومة يكون أحد وزرائها من النواب، علماً أنه في كل دول العالم الحكومات هي مرآة للمجلس النيابي. ثم قالوا فجأة بحكومة مستقلّين وفسّروا المستقلين بأنهم غير منتمين، وصُوّرت الأحزاب على أنها «بعبع» مع العلم أنّ الأحزاب مفخرة».

وأضاف: «فجأة قالوا انهم «بَطّلوا» عن حكومة المستقلين وقالوا نريد حكومة سياسية». ونفى أن يكون هو من طرح الحكومة السياسية، مذكّراً بطرحه منذ البداية، وهو «حكومة تكنو-سياسية». وقال: «حتى عن طرح الحكومة السياسية الصرف قلت تكنو-سياسية».