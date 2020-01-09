مسؤولون أمريكيون يعتقدون أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ.. وطهران تنفي

يعتقد مسؤولون أمريكيون أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت، فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الخميس.

ونقلت مجلة نيوزويك ومحطتا سي بي إس وسي إن إن عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية.









وبالتزامن مع ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض “قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ”، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض في تفاصيل.

بدورها، ردت إيران بأنه من المستحيل أن صاروخا أصاب الطائرة الأوكرانية. ونفى رئيس هيئة الطيران المدني بالبلاد، علي عابد زادة، اليوم الخميس، “الشائعات غير المنطقية” التي تقول إن الطائرات الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران أسقطت بصاروخ.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن المسؤول الإيراني قوله “من الناحية العلمية، من المستحيل أن يضرب صاروخ الطائرة الأوكرانية ومثل هذه الشائعات غير منطقية”.