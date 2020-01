طرابلس تعيش بين الظلم والظلام: عقاب المدينة مستمر

Your browser does not support the video tag.



تدهور مستمر

وواقع الحال، تعيش طرابلس في الأيام الأخيرة توترًا عاليًا نتيجة عوامل عدّة. وفيما تصبّ شريحة من أهل المدينة غضبها على محافظ الشمال رمزي نهرا، الذي طرده متظاهرون من السرايا قبل يومين، لاعتباره رمزًا من رموز الفساد وممثلًا لهذا العهد، يصبّ أهالي الشمال جام غضبهم على العهد والتيار الوطني الحرة ووزيرة الطاقة ندى البستاني، ويوجهون لهم اتهامات أنهم يقومون بمعاقبة الشمال في التقنين الكهربائي. ففي دير عمار، تجاوزت ساعات التقنين 20 من 24 ساعة في الأيام الأخيرة، ما دفع أهالي المنطقة إلى الاعتصام يوميًا والتظاهر أمام المعمل، لاعتبار هذا التقنين خرقًا واضحًا للاتفاقية المبرمة بين دير عمار ووزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان، التي سبق أن وعدت بتقنين 4 ساعات في الـ 24 ساعة، لأن الضرر الناتج عن المعمل، لا يلحق إلا بأبناء المنطقة والجوار، خصوصاً الأمراض السرطانية، التي ارتفعت بنسب مخيفة.

في المقابل، تشهد طرابلس يومًا بعد آخر توترات متواصلة، بسبب تدهور الأحوال التي تعيشها، مع انقطاع الطرقات وازدحام حركة السير وانهيار الوضع الاقتصادي وتزاحم الآلاف أمام فروع المصارف، فيما الخوف الأكبر من حالات الشيطنة والسرقات والتشبيح وفرض الخوات التي تفرضها جماعات مشبوهة في انتماءاتها السياسية والأمنية تدعي انتماءها إلى الثورة والثوّار!

والسؤال الذي لا يزال جوابه مبهمًا: هل ثمّة قرار سياسي وسلطوي لتفجير الأوضاع في لبنان من بوابة طرابلس والشمال؟