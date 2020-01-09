طرابلس تعيش بين الظلم والظلام: عقاب المدينة مستمر

بينما تعاني معظم المناطق اللبنانية من تضاعف ساعات التقنين القاسي في التغذية الكهربائية، غاب التيار الكهربائي عن طرابلس وضواحيها طوال يوم الأربعاء. هذا الوضع المستمر بمضاعفة ساعات التقنين شمالًا، فجّر حالةً من الغضب العارم داخل المدينة، التي مضت ليلتها الباردة بلا كهرباء. فتوجه عدد كبير من المتظاهرين والمحتجين نحو مركز شركة كهرباء قاديشا في منطقة البحصاص، ونجحوا في اقتحامه والدخول إلى المكاتب ومركز التحكم بالتقنين وغرفة العمليات. فوقع إشكال كبير بينهم وبين عناصر الجيش الذين أصروا على إخراجهم.









صدامات مع الجيش

لكن الإشكال الكبير، وقع في محيط الشركة، مع إقدام المتظاهرين على إشعال الإطارات تعبيرًا عن غضبهم، فتطور الأمر إلى تضارب مع عناصر الجيش، الذي ألقى القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا بينهم 3 عسكريين لجروح ورضوض وحالات اختناق من جراء الاشتباك، وإصابات أخرى بالهراوات والحجارة، ثمّ حضرت سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر والجمعية الطبية الإسلامية لمعالجة المصابين.

وتزامن ذلك مع قطع الطريق أمام مبنى الشركة وفي بعض أحياء المدينة وشوارعها الداخلية، فيما نفذت وحدات الجيش، انتشاراً داخل الشركة وفي محيطها. وحسب معطيات “المدن”، فإنّ المتظاهرين تفاجأوا بحضور وحدات الجيش قبل وصولهم، وتعاملوا معهم بعنف كبير، منعًا لتكرار سيناريو اقتحام مبنى قاديشا في عكار ومعمل دير عمار في المنية. ولاحقًا ترك المتظاهرون محيط قاديشا في البحصاص، بعد أن تضاءلت أعدادهم.