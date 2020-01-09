بعد روايات مختلفة.. استدعاء نانسي عجرم وزوجها للتحقيق

وكانت عائلة الفقيد قد تقدمت، بواسطة وكيلها المحامي قاسم الضيقة، بطلب التوسع في التحقيق، متخذة صفة الإدعاء الشخصي، التي ورد فيها الاستماع مجدداً الى المدعى عليه فادي الهاشم، تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، سحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، التحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم والإستماع الى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي، استدعاء زوجة القتيل مجدداً، والإستماع اليها لناحية علمها بوجود تواصل أو معرفة مع المدعى عليه.

إلى ذلك، أكّد المحامي، جمال الغيث، المتطوع للدفاع عن القتيل محمد الموسى، أنّ ثمة “أدلة جديدة تدل على سيناريو جديد غير مطروح حاليا في القضية”. وأوضح في تصريح مصوّر، نقلته إذاعة “المدينة أف أم” السورية، أن هناك مصادر عديدة أظهرت وجود تلك الأدلة، مشيراً إلى أنها ستطفو على السطح في الأيام المقبلة.









وفيما تحدث الغيث عن الثقة في القضاء اللبناني، كذلك أكدت المحامية المتطوعة، ريهاب بيطار، ثقتها في بالقضاء، مبدية تخوفها من “تأثير سلطة نانسي عجرم ونفوذ زوجها، بأن تجنح القضية نحو عدم إنصاف هذا الإنسان المظلوم”، مشيرة إلى أنّ المحامين المتطوعين قد يلجأون إلى “منظمات دولية وحتى محاكم دولية” في حال عدم التوصل إلى حق محمد موسى، الذي وصفته بالمظلوم والفقير، عن طريق القضاء اللبناني.

من جانبها، اعتبرت فاطمة موسى، والدة القتيل، أن الفيديو الذي تم تداوله على أنه لاقتحام ابنها فيلا نانسي عجرم وزوجها، بأنه “تمثيلية”. وقالت لـ”المدينة أف أم”، أن من ظهر في الفيديو “ليس ابنها وحركاته ليست حركات ابني”، وأضافت أن ابنها محمد نحيل، بينما الذي ظهر في الفيديو “كأنه مرافق من عندهم”.

وأضافت والدة القتيل أن ابنها كان يعمل في فيلا نانسي وزوجها، وكان يتحدث لابنته بإعجاب عن الفيلا “التي تعادل مساحتها مساحة بلدته في إدلب”، ووجهت اتهاماً لنانسي وزوجها بقتل ابنها، قائلة: “ابني مقتول من زمان، وجابوه لجوة، في قصة لازم يفصحوا عنها”.

تطوع محامين سوريين للدفاع عن المتهم بقضية نانسي عجرم والدة المتهم بسرقة منزل الفنانة #نانسي_عجرم : من ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة ليس ابني والتسجيلات مفبركة وبعض الكاميرات قالوا إنها تعطلت فجأةً ، وأطالب القضاء بالإنصاف وإظهار الحقيقة. Posted by ‎حمص نيوز‎ on Wednesday, January 8, 2020