إبنة رجل إطفاء أوسترالي توفي أثناء إطفاء الحرائق تُشعل مواقع التواصل

شارلوت أودوير، ابنة رجل إطفاء أوسترالي توفي أثناء إطفاء الحرائق التي تجتاح البلاد، راحت تدور حول نعشه خلال جنازته يوم الثلاثاء، مرتديةً الخوذة الخاصّة به وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لصحيفة “تشارلستون مورنينغ”، قال مفوض الـ”RFS” شين فيتزسيمونز للطفلة: “حبيبتي شارلوت، عليك أن تعرفي أنّ والدك كان رجلاً مميّزًا وغير أناني، وهو رحل فقط لأنّه بطل”.









ويُذكر أنّ أندرو أودواير، كان رجل الإطفاء الذي انضمّ إلى خدمة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز منذ 16 عاماً، يُحاول إطفاء الحرائق في سيدني عندما سقطت شجرة على سيّارة الإطفاء الخاصّة به، ما أدى إلى مقتله ومقتل رجل إطفاء آخر.