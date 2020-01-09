إزاحة سليماني فرصة ؟ – علي حماده – النهار

شكّل قتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني نقمة كبيرة على فريق من النظام الإيراني، في الوقت الذي تشكل نعمة لفريق آخر منه ! فالتخلص من سليماني على رغم كل ما رافق العملية وما بعدها من مظاهر غضب إيراني وتهديدات، وشعارات كبيرة في الاعلام الحربي الإيراني والعربي لـ”فيلق القدس” شكل فرصة لجزء من النظام في إيران كان يعاني من تسلط الفريق الذي يتصدره سليماني الى جانب المرشد الأعلى علي خامنئي على مسار الدولة الإيرانية العميقة، التي استطاعت في مرحلة ما ان تسجل خرقا كبيرا في جدار الحصار الذي تتعرض له ايران منذ أربعة عقود، من خلال انتزاع اتفاق نووي من ادارة الرئيس السابق باراك أوباما بما حمله من “وعود” كبيرة بعودة ايران الى مسرح الدول المقبولة في لعبة الأمم التقليدية، وبالتالي خروجها من ازمتها الاقتصادية. لكن الفريق الذي يتصدره سليماني، استغل الاتفاق النووي لكي يوسع نفوذه في الإقليم بوسائل أدت في مكان ما الى وضع المنطقة على فوهة بركان، وجعلت دولا عظمى “حليفة” مثل روسيا تتضايق من السياسات التوسعية الإيرانية غير العقلانية وهي التي تتجاوز حجمها الحقيقي بكثير ، كما جعلت دولا خصمة لها مثل الولايات المتحدة تشعر بوجود تهديد لمصالحها في الإقليم، تقوم به قوة إقليمية بدأت تمارس سياسات تفوق حجمها وطاقاتها الحقيقية. هذا ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى نقض الاتفاق النووي، والمطالبة بإتفاق جديد أوسع واكثر شدة في الجانب النووي، فضلا عن اشتماله على حل لسلوك ايران في الإقليم، ولا سيما عبر “حرس الثورة” وملحقاته مثل “فيلق القدس” الذي يقود العمليات الخارجية للاذرع المنتشرة في المنطقة وخارجها ومن بينها الفصائل العراقية التابعة لها، و”حزب الله” الى ما هنالك من تنظيمات وميليشيات مذهبية من أفغانستان الى شمالي افريقيا.

اذا ربما كان شطب سليماني من المعادلة بالطريقة التي حدثت فرصة منحها الاميركيون، ويستفيد منها الروس لتقوية وجودهم، وتوسيع مروحة مصالحهم، لا سيما في سوريا، وفرصة سنحت لفريق إيراني في النظام ان يدرك ان السياسات الإيرانية التي اعتمدت بقوة دفع من المرشد و”حرس الثورة” لا يمكن إلا ان توصل البلاد الى كارثة اقتصادية، وربما في لحظة، وبخطأ ما الى حرب تتورط فيها البلاد مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة تتنهي بسقوط النظام برمته. فالواضح ان الفريق العقلاني في النظام الإيراني ومن ضمنه الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف يعرف تمام المعرفة ان قدرات ايران تراجعت، وان البلاد – اذا جاز التعبير – على شفير المجاعة، والنقمة الشعبية ضد النظام برمته باتت كبيرة جدا، وتتجلى على هيئة تظاهرات صاخبة وعنيفة تتجدد بشكل دوري، وباتت اكثر جرأة في تحديها لأسس النظام الأيديولوجية والتنظيمية ، ولهيبة “ولاية الفقيه” بشكل علني، وتضطر معها أدوات القمع، مرة بعد مرة الى إراقة الدماء بشكل اكبر.









ان قتل الاميركيين قاسم سليماني ربما فتح امام فريق في النظام نافذة لكي يعبر منها الى فرض تحول ملموس في السياسة الإيرانية الإقليمية. وقد يكون الرد المسرحي على قواعد أميركية خالية في العراق بداية لعمل جدي عبر القنوات الخلفية بين عقلانيي ايران والمجتمع الدولي.