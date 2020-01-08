مستشار روحاني: سليماني كان يحمل رسالة رسمية للسعودية

قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن قائد فيلق “القدس” قاسم سليماني “كان يحمل رسالة رسمية للسعودية”، قبل أن يقتل بغارة أمريكية على بغداد، الجمعة.

جاء ذلك في تغريدة لآشنا على “تويتر”، ردا على نفي وسخرية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن سليماني كان يتولى مهمة دبلوماسية في العراق عندما تم قتله، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “إيرنا”.









وأضاف: “وزير الخارجية محمد جواد ظريف أكد أن سليماني كان يحمل بالفعل رسالة دبلوماسية للسعودية”.

كما نقل آشنا عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قوله: “عرضنا تحمل دور الوساطة بين إيران والسعودية، والجنرال سليماني كان حاملا لرسالة طهران في هذا الشأن، وكان لديه اجتماع رسمي معي”.

والثلاثاء، نفى وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحافي، أن الفريق قاسم سليماني كان يحمل رسائل من إيران إلى السعودية خلال رحلته إلى بغداد.

وقال بومبيو: “متأكدون أنه لم تكن هناك أي رسالة، لأنني سألت السعوديين بنفسي”.

فيما أكد رئيس الوزراء العراقي، الأحد، في كلمة ألقاها في مجلس النواب العراقي، أن الرسالة التي جاء بها سليماني إلى العاصمة العراقية كانت تضم رد طهران على رسالة أخرى من الرياض بعثتها بغداد إلى طهران سابقا بهدف “تحقيق انفراج في الأوضاع بالمنطقة”.

وأشار عبد المهدي إلى أن سليماني كان على موعد معه في الساعة الـ8:30 من يوم اغتياله ليسلمه الرد الإيراني.

وقتل سليماني ونائب رئيس “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس وعدد من مسؤولين إيرانيين وعراقيين بغارة أمريكية استهدفت موكبهم على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة.