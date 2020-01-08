التأليف يتعثّر والاجواء سلبية.. التشكيلة الحكومية تعاد صياغتها؟!

علمت الـLBCI ان توجهاً جديداً قد طرأ على عملية التأليف الحكومي باستبعاد كل الوزراء السابقين، مما يعني ان الاتفاق الذي سرى بعد لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف امس حول توزير دميانوس قطار قد عدل والتشكيلة الحكومية يعاد صياغتها.

وقالت معلومات للـLBCI ان الاتفاق على دميانوس قد طار وعملياً يتم إعادة البحث في التشكيلة الحكومية من نقطة الصفر.









وغداة اللقاء الذي عقد امس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب، أفادت المعطيات بأنّ القرار الكبير بولادة الحكومة ليس متوفرًا والثنائي الشيعي لم يسلم أسماءه حتى الساعة، وقد تكون واردة العودة إلى البحث بحكومة تكنوسياسية أو سياسية جامعة. وفي حين أفيد أنّ مسوّدة الحكومة أصبحت شبه منجزة واتُفق على ملء الفراغات فيها وعلى الحقائب السياديّة، قالت مصادر مطلعة على تشكيل الحكومة ان حظوظ ولادة الحكومة تراجعت والاجواء سلبية، وان “الحكومة “معربسة” وللأسف الأمور تغيّرت كثيراً”.

المركزية