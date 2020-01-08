ترامب: لم يقع ضحايا وكلّ جنودنا بأمان.. إيران تمول الإرهاب وسنفرض مزيدا من العقوبات عليها

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران مولت الإرهاب في العالم من خلال الأموال التي حصلت عليها من عبرالاتفاق النووي.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في البيت الأبيض، إنه يجب أن نعمل مع القوى الكبرى على صياغة اتفاق جديد مع إيران كي يكون العالم أكثر أمنا، مشيرا إلى أن “خطة العمل الشاملة ينتهي مفعولها في المستقبل القريب وهو ما يعطيها فرصة لمحاولة إنتاج سلاح نووي”.









وهدد ترامب بفرض مزيد من العقوبات على إيران، مشيرا إلى أنه سيطلب من حلف الناتو أن يضطلع بدور أكبر في الشرق الأوسط

وعن اغتيال سليماني قال: ” قتلنا قاسم سليماني الإرهابي رقم 1 في العالم وهو مسؤول عن مقتل وجرح الآلاف من جنودنا، مؤكدا أنه لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين خلال الهجوم الإيراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل الأربعاء.