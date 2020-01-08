سائبة والفراغ راعيها – الياس الديري – النهار

لا خيلَ عندك تهديها ولا مالُ، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. ليس لدى لبنان أي شيء بهذا المعنى. كان مَنْ بقي من الناس يأملون أن تطلَّ عليهم حكومة لا تغضب عنترة المرحلة الزئبقيّة، ولا تُخالف أوامر الذين لا يُخالَفون.

أجل، هذا هو الواقع اليوم. وقد ازداد عبوساً بعد الجريمة المُفجعة التي أقدم عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. بالطبع، ترك الحادث المدوّي انطباعات شتّى في المنطقة، وعلى نطاق دولي واسع. إلّا أنّ الانعكاسات والذيول هي التي جعلت اللبنانيّين يضعون أيديهم على قلوبهم. ولا يحتاج الأمر إلى شرح يطول، ولا سيّما بعد خطاب السيّد حسن نصرالله، الذي وضع بعض النقاط على كثير من الحروف.









بطبيعة الأمر والحال لبنان ليس بعيداً من الطراطيش. ولا من الذيول. ولا من انعكاسات أيّة خطوة في هذا الاتجاه. ولكن ليس من الضروري الاستسلام للهواجس، والمخاوف والارتباكات، وإن كانت بمجملها ليست بعيدة عن الاحتمالات المُتراكمة. وخصوصاً إذا ما نظرنا إلى الوضع اللبناني الذي بات في آخر الموكب. ليس في الإمكان تأليف حكومة تُرضي الدويلة، ولا في اليد حيلة تجاه غضبة مَنْ لا يجوز إغضابه. ولا، وإلّا، ولكن…

من أين نبدأ بالنسبة إلى التفاصيل؟ من النشيد الوطني، وكلّنا للوطن من دون أي مناسبة، أو نستعير بعض الصبر والانتظار. على رغم كل ما حصل، وما يحصل الآن، وما يعدّون له ليحصل لاحقاً، ما زال البعض يتذكّر ما يُسمّى النشيد الوطني.

إذا كانوا كلّهم للوطن لماذا يفعلون كلّهم ما يفعلونه من تدمير وتجيير وتغيير في هذا الوطن؟ تطنطن أصوات بعضهم دفاعاً عن “لبنانات” أخرى، وعن دول أخرى، وعن شعوب أخرى، وعن أمور أخرى، فيما يتجاهلون لبنان الذي هو وطنهم من حيث المبدأ. ولا يرفُّ لهم جفن وهم يتفرَّجون عليه كيف ينهار ويتشقلب على أزماته، وإفلاساته، وانصراف الاهتمامات العربيَّة والدوليّة عنه. وبتاتاً مُطلقاً كليّاً. وبعدما كان الغرب والشرق يغنّيان لهذا اللبنان، مع أولئك اللبنانيّين.

كلّنا للوطن؟ لا ليس كلُّهم. ولا حتّى بعضهم. فجميعهم ليسوا هنا حيث كان ذاك اللبنان وأولئك اللبنانيّون، بل هم في سبيل ما يستطيعون لملمة ما بقيَ من بقاياه. وعند المفترق سائبة والفراغ راعيها.

حتّى النشيد لم يعد يعني لهم شيئاً. المغتربون وحدهم ربّما كانوا يذكرون النشيد الوطني في جملة الأغاني الراقصة، وخلال الاحتفالات بالعرسان، أو بالمناسبات، ومع الدبكة والكبّة والتبّولة. ثمّ يعود لبنان إلى حيث هو اليوم، لا إلى حيث كان. أمّا الذين هنا في الربوع، فهم “شكل تاني”: فريق لبنانه خارج هذا اللبنان، وهو مع “لبنان الخارج” ذاك. وفريقٌ يتلمَّس السبل التي تؤدّي به إلى ما تبقّى من بقاياه. سواءً على مستوى المناصب، أو في سبيل المال، لا في سبيل التاج. ولا من شيء آخر.

كما لو أنّ تأليف حكومة من أشخاص مؤهَّلين وصالحين، يخربط لعنتر زمانه برنامجه الاجتياحي، وزيحوا من الدرب. أو يمنع أولئك المتربِّصين بكل قوّة وصلابة من تنفيذ برنامجهم. إنّما من يدري عن أيّ برنامج في المنطقة يتحدَّثون ويخطبون؟ وهل لبنان وارد ذكره على اللائحة؟ لا، قد يرد في الذكريات فحسب.

لا، لا مكان للبنان سوى حيث هو يذبل ذبول زهر الغاردينيا الكثير الحساسيَّة، إذا ما جاوره الإهمال. ولبنان هذا الزمن شديد الذبول ويكاد يبلغ مرحلة اليباس من فرط إهمالهم له. وباقي التفاصيل: إهمال، ومال، وأنانيّات، وبيع بالجملة والمفرّق.