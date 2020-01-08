بالفيديو.. مقتل ١٨٠ شخصا بسقوط طائرة أوكرانية في إيران

أعلن التلفزيون الإيراني، فجر الأربعاء، مقتل 180 شخصا، هم جميع من كانوا على متن طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 سقطت بعد إقلاعها بدقائق في إيران.

وأفادت “وكالة أنباء فارس” بأن طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737، وعلى متنها 180 شخصا، سقطت بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران، بسبب مشاكل فنية.







