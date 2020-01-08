إيران تبدأ الانتقام.. الحرس الثوري يقصف قاعدة عين الأسد بالعراق التي تضم قوات أمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء 8 يناير/ كانون الثاني 2020، عن استهدافه لقاعدة «عين الأسد» الجوية العسكرية الأمريكية، بمحافظة الأنبار، غربي العراق، بعشرات الصواريخ، في بداية لانتقام إيران من قتل واشنطن للقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد.

الحرس الإيراني قال إنه استخدم صواريخ بالستية في ضربه للقاعدة العسكرية، التي تتمركز فيها غالبية القوات الأمريكية الموجودة بالعراق.









وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي – لم تذكر اسمه – قوله إنه «لا معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد».

من جانبها نشرت وكالة «فارس» مقطع فيديو يُظهر انطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية.

أما البيت الأبيض، وفي أول تعليق له قال إنه على دراية بتقارير عن هجوم على منشآت أمريكية بالعراق.

وكالة رويترز نقلت عن البيت الأبيض قوله إنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن الأخير يتابع الموقف.