إيران تبدأ الانتقام.. الحرس الثوري يقصف قاعدة عين الأسد بالعراق التي تضم قوات أمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء 8 يناير/ كانون الثاني 2020، عن استهدافه لقاعدة «عين الأسد» الجوية العسكرية الأمريكية، بمحافظة الأنبار، غربي العراق، بعشرات الصواريخ، في بداية لانتقام إيران من قتل واشنطن للقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد.
الحرس الإيراني قال إنه استخدم صواريخ بالستية في ضربه للقاعدة العسكرية، التي تتمركز فيها غالبية القوات الأمريكية الموجودة بالعراق.
وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي – لم تذكر اسمه – قوله إنه «لا معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد».
من جانبها نشرت وكالة «فارس» مقطع فيديو يُظهر انطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية.
أما البيت الأبيض، وفي أول تعليق له قال إنه على دراية بتقارير عن هجوم على منشآت أمريكية بالعراق.
وكالة رويترز نقلت عن البيت الأبيض قوله إنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن الأخير يتابع الموقف.
بدورها، قالت قناة «الميادين» إن «صافرات إنذار دوّت، وحلّق مروحي أميركي في سماء قاعدة عين الأسد وتم اتخاذ وضع الإنذار الكلي».
أضافت القناة أن الصواريخ «انطلقت من منطقة الجزيرة في الضفة المقابلة لقاعدة عين الأسد من نهر الفرات، وهي كانت قوية جداً، حيث أشارت الأصوات إلى أن القصف تكرر وهو يزيد عن6 صواريخ، كما يبدو».
يأتي هذا الهجوم الصاروخي، بعد نحو 24 ساعة فقط من ارتباك أمريكي مع إعلام الانسحاب من العراق ثم نفيه من قبل البنتاغون.
كانت معلومات استخباراتية أمريكية كشفت عن تحركات عسكرية إيرانية، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة إثر ضربة قاضية استهدفت، الجمعة الماضية، قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وكانت طهران قد توعد بالانتقام من واشنطن.
شكل هذا التطور تصعيداً كبيراً بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان لبغداد وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.
كان الرئيس الأمريكي ترامب قد هدد، الإثنين، بفرض عقوبات على العراق إذا طالبت بغداد برحيل القوات الأمريكية بطريقة غير ودية.
نتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» المصنف على لوائح الإرهاب.