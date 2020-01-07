سقوط تسعة صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار العراقية

تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق لهجوم صاورخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر أن 9 صواريخ سقطت على القاعدة، في حين تم سماع دوي انفجارات في مدينة أربيل بكردستان العراق.









وفي وقت لاحق، أكد مسؤول أمريكي لرويترز أن القاعدة قد تعرضت لإطلاق صواريخ.

وأضاف المسؤول أنه لا معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاورخي على قاعدة عين الأسد.

وذكر التلفزيون الإيراني صباح اليوم الأربعاء أن الحرس الثوري نفذ هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد الجوية.

وأشارت محطات تلفزيون محلية إلى أن القصف تجدد على القاعدة.