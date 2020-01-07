هل زار باسيل قطر وطلب وساطتها للحصول على دعم أميركي لحكومة دياب!

خاص – بيروت أوبزرفر

كشفت مصادر مطلعة لبيروت أوبزرفر أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل زار منذ أيام سراً العاصمة القطرية الدوحة حيث التقى مسؤولين كبار وطلب منهم التوسط لدى واشنطن لدعم حكومة حسان دياب.









وقالت المصادر أن باسيل أبلغ القطريين أنه سيحصل على سبعة وزراء في الحكومة المقبلة وسيملك الثلث الضامن “الأميركي”!

لكن حساب حقل باسيل لم يوافق حساب بيدر حزب الله، الذي وبحسب المصادر وعقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، “فرمل” كل المساعي الحكومية في رسالة واضحة وصارمة إلى باسيل بأن الحزب هو من يشكل الحكومة وهو من يحدد عدد وزراء التيار الوطني الحر فيها وحصرها بخمسة وزراء.