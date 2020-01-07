مذيعة “أم بي سي” تتوارى عن الأنظار بعد انتشار صور فاضحة لها.. وتتهم دنيا بطمة بالتشهير بها

اختفت عن الأنظار الإعلامية المغربية مريم سعيد، وذلك بعد انتشار صور فاضحة لها، ما تسبب بإلغاء حفل زفافها قبل يومين فقط من موعده.

واختفت الإعلامية عن مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتوقع أن يكون الأمر على صلة بحادثة انتشار الصور.









وكانت الإعلامية المغربية قد أعلنت سابقا انسحابها من برنامج “إم بي سي تريندنغ”، فيما ذكرت تقارير أخرى أنها فصلت من القناة.

وتداولت مواقع إعلامية أنباء أن سعيد تقدمت بشكوى ضد دنيا بطمة فيما يتعلق بقضية “حمزة مون بيبي”، إذ تتهمها بنشر الصور القديمة الفاضحة لها، بهدف التشهير بها، وهو ما تسبب بإلغاء حفل زفافها، قبل يومين فقط من موعده.