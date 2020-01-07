بوتين يتجول في شوارع دمشق.. زيارة مفاجئة للرئيس الروسي إلى سوريا يلتقي خلالها الأسد

أعلن الكرملين الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني 2020، عن وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة السورية دمشق، ولقائه لرئيس النظام بشار الأسد، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً بين أمريكا وإيران حليفة الأسد.

وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، قالت إن بوتين التقى الأسد في مقر تجميع القوات الروسية بدمشق، فيما قال الكرملين إن الرئيس الروسي «تجول في شوارع العاصمة السورية، وسيطوف عدداً من المناطق السورية».









من جانبه، نقل موقع «روسيا اليوم» عن بوتين قوله للأسد: «قطعنا شوطاً كبيراً في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها»، بينما أعرب الأسد «عن امتنانه لروسيا على المساعدة في مكافحة الإرهاب وإعادة السلام».

الكرملين أشار إلى أن «بوتين والأسد ناقشا خلال اجتماعهما استعادة كيان الدولة وسلامة الأراضي في سوريا.

تُعد هذه أول زيارة لبوتين إلى سوريا منذ زيارته لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017.

كانت روسيا قد نشرت قواتها الجوية في سوريا عام 2015 مما رجح كفة الحرب الأهلية لصالح الأسد.

تأتي زيارة بوتين إلى سوريا في وقت حساس تعيشه المنطقة، ولا سيما عقب تصاعد التوتر والتهديدات بين إيران وأمريكا، على خلفية قتل الأخيرة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد، والذي قوبل بغضب إيراني وتهديد من طهران بالرد على أمريكا في مناطق تواجد القوات الأمريكية بالمنطقة.

يوجد لدى أمريكا قوات في سوريا على الرغم من قرار ترامب بسحب عدد منها من شمال وشمال شرق سوريا.