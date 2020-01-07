دميانوس قطار ل”الاقتصاد” و”الخارجية” لمن يرتاح له حزب الله!

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الخامسة من عصر اليوم، الرئيس المكلف تأليف الحكومة الدكتور حسان دياب، وعرض معه المستجدات على الساحة المحلية، بالاضافة الى آخر ما توصلت اليه الاتصالات على صعيد تأليف الحكومة العتيدة.

وبعد اللقاء، خرج الدكتور دياب من دون الادلاء باي تصريح.









وافادت مصادر قصر بعبدا لاحقا ان “أجواء اللقاء ايجابية، والأمور سائرة في اتجاه جيد وايجاد حلول لجميع العقد ومنها وزارة الخارجية”.

واوضحت: “كان هناك حديث في الأسماء والحقائب، اي شبه مسوّدة وليست نهائية، وان شكل الحكومة تكنوقراط و ١٨ وزيرًا”.

وافادت قناة الـmtv ان دياب حمل لائحة أسماء وعرضها على عون والمعلومات أشارت إلى أنّه تمّ حلّ عقد وزارات الخارجية والعدل والداخلية كما أن توزير دميانوس قطار قد حسم.

ونقلت عن الرئيس المكلف قوله إنّ الأمور سائرة باتجاه جيد ودميانوس قطار سيكون في الحكومة.

ونقلت عن مصادر متابعة لتشكيل الحكومة قولها ان الأجواء إيجابية ولكن ما من موعد زمني لولادة الحكومة وتمت حلحلة بعض العقد ومنها المتعلقة بوزارة الخارجية.

ومن جهتها، افادت مصادر الـlbc ان ايجاد حل لتوزير دميانوس قطار عبر اسناده وزارة الاقتصاد عوضا عن الخارجية التي يفضّل باسيل ان يخلفه فيها من يرتاح له حزب الله.