Mission impossible – عقل العويط – النهار

لستُ مريضًا بالسياسة، ولم أكن في أحد الأيّام “حيوانًا سياسيًّا”. لكنّي أكتب في الشأن العامّ لأكسر قاعدةً. ولأتسلّى عن عدم.

نقل إليَّ أحدهم عن لسان أحدهم، أنّي كائنٌ مزعجٌ للغاية، وماحقٌ للغاية، وجنونيٌّ للغاية. ولم يتردّد في أنْ يقول لي إنّي مكروهٌ جدًّا عند تجّار الأقلام، والسماسرة، والمرتزقة، وعلى شاشات التلفزة، وفي أوساط الأحزاب والتيّارات السياسيّة، ولدى المنشغلين بالكراسي والمقاعد، والمهجوسين بتكديس الأموال وغسلها.









ضحكتُ. وانتفختْ أنايَ.

قال إنّ ثمّة مَن يريد من باب الفضول ليس إلّا، أنْ يعرف سرّي مع هذه المقامرة المجّانيّة العظمى التي أرهن لها حياتي، ولا تبتغي ربحًا، ولا شيئًا على الإطلاق.

سألني عن مصدر القوّة الذي يجعلني أزدري كلّ شيء، وأزدري الجميع.

ضحكتُ. وضحكتُ. وازددتُ إعجابًا (ساخرًا) بنفسي.

لكنّي استوقفتُهُ لأقول: ليس صحيحًا أنّي أزدري الجميع. أزدري كثيرين، لكنّي لا أزدري الجميع.

نصح إليَّ من باب الصداقة بأنْ لا أكون ملكيًّا أكثر من الملك، وبأنْ أزيح عن كتفيَّ بعضًا من هذه الأحمال العبثيّة التي لا تُحتمَل.

أجبتُ بأنّي لستُ متطرّفًا، ولا أحمق. لكنّي أحتقر الملكيّين والملوك. طمأنْتُهُ أنّي لا أضع على رأسي أثقالًا البتّة، لأحتلّ مكانًا، أو لأثبّت قدميَّ في الأرض.

ذلك أنّ أحمالي وأملاكي، قلتُ للصديق، هي فقط التخييلُ، والغيومُ الفالتة، والهواءُ الطلق، وما يتسرّب في ثقوب رأسي، بلا هوادة، من ماء النساء.

… وما يتسرّب في ثقوب رأسي، بلا هوادة، من ماء النساء.

ولأنّي لا أستخفّ بنصيحة، فكيف بنصيحةٍ كهذه، قلتُ له، إنّ جلّ ما أطلبه لنفسي هو ما أطلبه لحياةٍ مجهولةٍ، لامرأةٍ مجهولة، أو لرجلٍ مجهول.

هكذا أجدني أتدارك الآن ما يفوتني حينًا من وضوحٍ بسبب الغيوم العالقة في قلبي، لأردّد ما بات معروفًا منّي في الكتب، في الكلمات، وما ينبغي لي أنْ أظلّ أعلنه، كما لو أنّه لم يُعلَنْ من قبل:

قلبي هو بوصلتي. وهو يخفق بقوّة. ودائمًا. وهذا لا يُحتمَل. لكنّي أتحمّله. وأشتهيه. وأنادي به ليس على رؤوس الجبال، بل في القعر. إذ ليس القصد أنْ أوهم الآخر، كلّ آخر، بأنّي بابٌ مقفلٌ على أرضٍ يباب، ولا بأنّي فارٌّ من عدالة الجنون القلبيّ.

في الحياة الشخصيّة، أراقب نموّ الصمت مثلما تنمو زهرةٌ مفترضةٌ في الفراغ. ليس ثمّة يباسٌ ولا تصلبٌّ في الشرايين، ولا فقرٌ طارئٌ في دم القلب، ولا هواءٌ معطوبٌ في الرئتَين. رأسي لا أضعه على مخدّة، إنّما فوق هاويةٍ لا قعر لها.

وإذا كنتُ أحرّض أحدًا، امرأةً أو رجلًا، على الغرق، فمن أجل أنْ يكون الغرق هو الخلاص. ولطالما كنتُ أردّد، ولا أزال، أنّ العينَين المغمضتَين تنجّيان من صفاقة المحدود، وأنّ المعرفة قاتلة، فيجب عدم البحث عنها، كهدف، بل أنْ يُستعاض عنها بالطيران في نبض المجهول. فهناك، هناك فقط، يمكن أنْ يحدث الارتطام، الارتطام اللطيف بالمصادفة الشعريّة.

وعندما أطلب من امرأةٍ أنْ تبتسم لنفسها أمام مرآةٍ، أو في الشارع، فلكي أمكّن مثل هذه المصادفة غير القابلة للاحتمال، من ردم الهوّة بين الأمكنة، لإحداث فرقٍ هائلٍ في الحياة، يغيّر الجغرافيا والقوانين وسواها.

وعندما أقول لامرأةٍ إنّها امرأة، فلأنّه ليس من النافل أنْ يكون المرء امرأةً. كهواءٍ يعبر. كهواءٍ يعبر ولا يفصح عن ذاته. كهواءٍ يعبر، ويرجّف العقل.

وعندما أقول لامرأةٍ أنْ تطلّ من خلال النافذة الباردة، فلأنّ ثمّة احتفالًا افتراضيًّا غامضًا لأناسٍ مجهولين عابرين. فبذلك تنضمّ إليهم، إلى الهواء، وبذلك تُسمَع دقّات قلبها إلى أمكنةٍ بعيدة، وبذلك يقفز قلبها في العراء، ليخربط مسار هذا العدم. وربّما آنذاك، ترى تلك المرأة يدًا من بعيد، وفي البعيد، أو وردةً، فلا بأس أنْ تلطف بها لئلّا تبقى في العراء.

بذلك تحافظين – أخاطب تلك المرأة – على وجودكِ الشخصيّ الفرديّ، وعلى صمتكِ، والعزلة. ويذلك تروح وردةٌ تنمو في العدم، في الفراغ. ولا بدّ من أنْ ترتجف الحياة كلّها من جرّاء ذلك الحدوث.

وأقول لكِ أيّتها المرأة: لا. قلبكِ الصغير ينبغي له أنْ يتحمّل. فذلك لا يمثّل انفصامًا ولا شخصيّتَين. ولا حياتَين. إنّما يجترح ما يردم فراغًا بين ضفّةٍ وضفّة. ويجمع نهرًا بنهر، في قعر هاوية.

وإذا كنتُ أكتب الآن في الشأن العامّ، فليس لأنّي مريضٌ بالسياسة، فأنا لم أكن في أحد الأيّام “حيوانًا سياسيًّا”. إنّما أكتب في هذا الشأن العامّ لأكسر قاعدةً لا تستحقّ الاحترام. ولأتسلّى عن عدمٍ لا يستحقّ أنْ يكون هو الحياة.

وها أنا أعلن أنّي في مهمّة. وإنْ تكن مهمّة مستحيلة!