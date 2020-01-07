قضية غصن.. السفير الياباني يطلب من عون المزيد من التعاون تفادياً لتداعيات سلبية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير اليابان في لبنان تاكيشي أوكوبو مع وفد من السفارة اليابانية.

وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وتم خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية- اليابانية وقضية رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن.









وبعد اللقاء، قال السفير الياباني إن البحث تناول “العلاقات الثنائية التاريخية وأواصر الصداقة المتينة بين البلدين في شتى المجالات”.

وأضاف: “أثرنا خلال اللقاء موضوع كارلوس غصن وأبدينا وجهة نظرنا حياله، وقلنا ان اليابان حكومة وشعباً تشعر بالقلق الشديد في قضية كارلوس غصن لا سيما لجهة طريقة خروجه من اليابان ودخوله الى لبنان. وطلبت من فخامة الرئيس المزيد من التعاون في هذا الخصوص تفادياً لتداعيات سلبية على علاقاتنا الودية لا سيما واني ابذل جهوداً مكثفة للمحافظة على العلاقات بين الشعبين والدولتين”.