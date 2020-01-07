اللواء السوري علي مملوك عن سليماني: مقتله يمهد لتحرير فلسطين!

قال رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، إن قاسم سليماني “ينتمي إلى جميع الأحرار ومقارعي الظلم بالعالم”، معتبرا أن “استشهاده يمهّد لتحرير فلسطين”.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فإنّ مملوك أكّد على “المكانة الخاصة للشهيد سليماني بين المسلمين والمظلومين بالمنطقة”، معتبرا أن “تألم شعوب سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان من استشهاد سليماني ليس أقل من تألم الشعب الإيراني”.









وقالت وكالة الأنباء السورية سانا، التابعة للنظام، إن مملوك التقى في طهران مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ونقل تعازي بشار الأسد للإيرانيين حكومة وشعبا بمقتل سليماني.

وتابعت الوكالة القول إن الحديث بين مملوك وشمخاني دار حول تنسيق مشترك مستقبلا، وإنه جرى التأكيد أن مقتل سليماني “لن يزيد البلدين إلا تمسكا بالثوابت وبالنهج المشترك الذي أثبت صحته على مدى السنوات السابقة”.