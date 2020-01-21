//Put this in the section
شريط الأحداث

بالحقائب والأسماء.. حكومة اللون الواحد تولد من رحم تناقضات مكوناتها

January 21, 2020

أعلن الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود عدنان مكيّة من القصر الجمهوري مراسيم تشكيل الحكومة.

 




وفيما يلي التشكيلة الحكومية:

– رئيس الحكومة حسان دياب

– وزير المالية: غازي وزني

– وزير الداخلية: محمد فهمي

– وزيرة الدفاع ونائب رئيس الحكومة: زينة عكر

– وزير الخارجية: ناصيف حتي

– وزير الإقتصاد والتجارة: راؤول نعمة

– وزير الإتصالات: طلال حواط

– وزير الصحة: محمد حسن

– وزير الطاقة: ريمون غجر

– وزير الأشغال: ميشال نجّار

– وزير العمل: لميا يمّين دويهي

– وزير والإعلام: منال عبد الصمد

– وزير البيئة: منال مسلّم

– وزير الزراعة والثقافة: عباس مرتضى

– وزير العدل: ماري كلود نجم

– وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة: رمزي مشرفية

– وزير التربية والتعليم العالي: طارق مجذوب

– وزير دولة لشؤون المهجرين: غادة شريم

– وزارة الشباب والرياضة: فرتينيه أهانيان

– وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة والبيئة: ديميانوس قطار

– وزير الصناعة: عماد حب الله

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com