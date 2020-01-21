بالحقائب والأسماء.. حكومة اللون الواحد تولد من رحم تناقضات مكوناتها

أعلن الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود عدنان مكيّة من القصر الجمهوري مراسيم تشكيل الحكومة.
وفيما يلي التشكيلة الحكومية:
– رئيس الحكومة حسان دياب
– وزير المالية: غازي وزني
– وزير الداخلية: محمد فهمي
– وزيرة الدفاع ونائب رئيس الحكومة: زينة عكر
– وزير الخارجية: ناصيف حتي
– وزير الإقتصاد والتجارة: راؤول نعمة
– وزير الإتصالات: طلال حواط
– وزير الصحة: محمد حسن
– وزير الطاقة: ريمون غجر
– وزير الأشغال: ميشال نجّار
– وزير العمل: لميا يمّين دويهي
– وزير والإعلام: منال عبد الصمد
– وزير البيئة: منال مسلّم
– وزير الزراعة والثقافة: عباس مرتضى
– وزير العدل: ماري كلود نجم
– وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة: رمزي مشرفية
– وزير التربية والتعليم العالي: طارق مجذوب
– وزير دولة لشؤون المهجرين: غادة شريم
– وزارة الشباب والرياضة: فرتينيه أهانيان
– وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة والبيئة: ديميانوس قطار
– وزير الصناعة: عماد حب الله