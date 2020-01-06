أجهزة أمن النظام السوري تعتقل ٥٦ طفلا فلسطينيا بعد تمزيق صور للأسد

اعتقلت الأجهزة الأمنية في ريف دمشق 56 طفلاً فلسطينياً في بلدة يلدا جنوب العاصمة، على خلفية تمزيق وتشويه طلاب مدرسة الجرمق لصورة رئيس النظام خلال الدوام الرسمي.

وأكدت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» أن عناصر فرع الدوريات اقتحموا أمس مدرسة الجرمق واعتقلوا منها 20 طالباً، كما داهموا منازل المدنيين واعتقلوا 36 طالباً فلسطينياً أيضاً تتراوح أعمارهم بين 10 و16عاماً.









وشهدت المنطقة تحركاً من قبل الأهالي ووجهاء مخيم اليرموك للتدخل وإدخال وساطات لمعرفة أسباب الاعتقال والعمل على إطلاق سراح أبنائهم.

ووفقا للمصدر فإن فرع الدوريات الأمني ردّ على تلك الوساطات بأن الأطفال كانوا ينتمون لتنظيم الدولة وما يسمى «أشبال الخلافة» التابع للتنظيم.

وقال عدد من الأهالي نقلاً عن طالب أطلق سراحه لاحقاً، أن التحقيق معهم والأسئلة تمحورت حول تنظيم «الدولة الإسلامية» والمنتسبين لصفوفه، وذلك ضمن محاولات من المحققين لتوريط الطلاب وأهاليهم بالتهم المنسوبة. وأوضح المصدر أن حالة قلق وخوف كبيرين تعيشها العائلات الفلسطينية جنوب دمشق، جراء اعتقال أبنائهم وتوريطهم في تهم لا أساس لها في الواقع، وإنما للانتقام بعد تمزيق صورة رئيس النظام، وإلى الآن لا يزال مصير الاطفال مجهولاً في معتقل فرع الدوريات في دمشق.

وكشف مدير شبكة إخبارية سورية عن مقتل أكثر من 20 من عناصر الجيش السوري وأسر آخرين، في هجوم شنه مقاتلو تنظيم «الدولة» على مواقع للقوات السورية في بادية ريف دير الزور شرق سوريا فجر أمس.

وقال أحمد الرمضان، مدير شبكة «فرات بوست» المتخصصة في نقل أخبار المنطقة الشرقية، إن مسلحي «الدولة» شنوا هجوماً استهدف مواقع القوات الحكومية السورية في ريف حمص الشمالي الشرقي ومناطق في ريف دير الزور.

وأكد الرمضان أن هناك عناصر من قوات النظام هربوا إلى البادية أثر الهجوم، ولم يعرف مصيرهم بعد. وأوضح أن « طريق دير الزور تدمر في منطقة الشولا، جنوب دير الزور، ومنطقة السخنة غير آمنة بالنسبة لحركة المدنيين». وقتل مسلحون مجهولون ليلة السبت/ الأحد 27 شخصاً من رعاة الأغنام في بادية السبخة ( 60 كم في ريف الرقة الجنوبي).